日本全日空試行地勤自駕運貨 盼2025年實際上路

日本全日本空輸（All Nippon Airways）為因應地勤人員嚴重不足現況，已開始在東京羽田機場管制區內，試行由自動駕駛車輛運送貨物，並期盼能在2025年實際上路。

日本朝日電視台報導，在全日空從7月1日起展開的自動駕駛實驗中，可以看到一輛無人貨車正牽引裝有乘客託運行李的貨箱行駛，地點位於羽田機場管制區內，這項實驗屬特定條件下可完全自動駕駛的等級4（Level 4）水準。

這是日本境內機場首度進行沒有司機隨車的自動駕駛實驗，這輛無人車共搭載超過10台相機及感應器來檢測障礙物等，在機場內自動駕駛約2公里。

日本航空業界負責執行航機引導及行李裝卸等地勤作業人手嚴重不足，目前正在推動相關工作的自動化及機械化。

全日空希望2025年內能在羽田機場，讓自動駕駛運送貨物的作法實際上路。