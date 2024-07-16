快訊

壓線發布！高階警官78人調動 台南市警察局長由林國清接掌

川普副手J. D. 范斯：出身「川粉地區」的絕望底層白人

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電揭原因：已復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東電排完第7波核處理水 最快8月嘗試取燃料團塊

中央社／ 東京16日綜合外電報導
圖為日本福島核電廠。路透
圖為日本福島核電廠。路透

東京電力公司（簡稱東電）今天宣布，福島第一核電廠2024年度第3波「核處理水」排海作業今天結束，這波排放量大約7800公噸。2024年第4波排海作業預計7月至8月實施。

福島電視台報導，本年度第3波、同時也是整個排海計畫的第7波「核處理水」排海作業從6月28日開始至今天結束。

東電規劃在2024年度排放約5萬4600公噸「核處理水」入海，本年度每波排放量約7800公噸。

2023年8月起首波「核處理水」排海作業開始後，總共約5萬5000公噸、相當約55座貯存槽的「核處理水」經海水稀釋後被排放入海。

此外，東電計劃最快在8月著手試驗性取出福島第一核電廠2號機的熔融核燃料團塊。東電表示，「會最優先考量安全」推動一連串廢爐作業。

燃料團塊指的是2011年福島第一核電廠發生核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內爐心燃料，和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的核燃料團塊可能達880公噸。

日本政府與東電原先規劃在2021年試驗性取出2號機組中數公克的熔融核燃料團塊，不過因為機器手臂的動作精度不足等原因，被視為福島第一核電廠廢爐最大難關的熔融核燃料團塊取出作業，已經被數度延期。

核處理水 核電 福島

延伸閱讀

聯大通過決議！要求俄立即撤離烏最大核電廠 歸還烏當局掌控權

核電延役今審查、鬆綁2重點 經濟部：高低階核廢選址也應討論

藍委擬修法延役核電廠 民團籲先釐清延役時間及費用

為核電廠延役解套？核管法10日排審 核三廠1號機27日卻將如期停機

相關新聞

東電排完第7波核處理水 最快8月嘗試取燃料團塊

東京電力公司（簡稱東電）今天宣布，福島第一核電廠2024年度第3波「核處理水」排海作業今天結束，這波排放量大約7800公...

FT：拿美政府補助 英特爾還繼續投資大陸43家新創公司

英國金融時報報導，英特爾（Intel）準備向美國政府拿數十億美元補助之際，旗下創投基金部門在中國大陸仍是相當活躍的金主，...

「川普交易」發威！川普媒體公司 股票單日飆漲逾30%

美國前總統川普的媒體公司「川普媒體科技集團」周一（15日）股價收盤狂漲超過30%，創下單日最大漲幅紀錄，成為股市所謂「川...

奢侈品消費頻傳惡耗 Hugo Boss繼Burberry之後下修財測

Hugo Boss周一調降全年業績展望，繼Burberry和Swatch之後，成為又一家對奢侈品消費發出警訊的高檔時尚業...

新加坡塞港問題出現緩解跡象 6月貨櫃輪到港量為1年多來最低

新加坡塞港問題正出現緩解跡象，上月貨櫃輪到港量降到一年多來最低。

貨櫃航運業2025年前景不容樂觀？若紅海中斷結束 運力將過剩

運力過剩和經濟不確定性將構成運價壓力，貨櫃航運業年末前景不容樂觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。