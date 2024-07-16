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歷峰珠寶銷售穩健 抵消大陸市場疲軟及鐘表部門業績下滑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
擁有卡地亞（Cartier）的精品集團歷峰（Richemont）上季銷售略有上升，珠寶部門表現穩健，抵消了中國大陸市場及旗下奢華鐘表製造商的業績下滑。路透
擁有卡地亞（Cartier）的精品集團歷峰（Richemont）上季銷售略有上升，珠寶部門表現穩健，抵消了中國大陸市場及旗下奢華鐘表製造商的業績下滑。路透

精品集團歷峰（Richemont）上季銷售略有上升，表現符合市場預期，主要是珠寶部門表現穩健，抵消了中國大陸市場及旗下奢華鐘表製造商的業績下滑，使歷峰突破Swatch和Burberry等奢侈品同業面臨的困境。

歷峰公布第1季銷售成長1%，達到53億歐元（約58億美元），與分析師預估一致，不過，去年同期的銷售增幅是兩位數。卡地亞（Cartier）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）所在的珠寶部門销售展現了韌性，成長4%。

歷峰旗下還有萬國表（IWC）、積家（Jaeger-LeCoultre）和伯爵（Piaget）等知名瑞士鐘表品牌，該集團正面臨著高價產品需求放緩的問題，尤其是在中國大陸。大中華區上季銷售驟降27%，鐘表製造部門整體下降13%。

除亞太區外，其他地區銷售額均見成長，凸顯出大陸經濟疲軟。在歷峰發布財報告之前，製表業競爭對手Swatch的財報表現遜於預期，該集團將利潤大降70%歸咎於中國大陸需求崩潰，精品巨擘Burberry也發布獲利警訊。

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