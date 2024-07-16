安華：系統性推能源轉型 大馬成綠色投資首選地

馬來西亞推動2050年淨零碳排目標，首相安華強調，大馬將更有效率、有組織與系統性的推動能源轉型，提升作為綠色投資首選地的形象、聲譽與吸引力。

根據安華（Anwar Ibrahim）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X發文，他主持2024年第5次國家投資理事會（MPN）會議，討論多項與提高國家競爭力相關計畫，不僅增加綠色投資，也要成為區域主要的綠色投資目的地與中心。

他表示，實施有效率、有組織與系統性的能源轉型與綠色投資非常重要，儘早在2050年實現淨零碳排目標。

安華指出，這些提高國家競爭力相關計畫將有助於提高馬來西亞在瑞士洛桑國際管理學院（IMD）發布的世界競爭力年報排名。

他說，團結政府相信能提高大馬競爭地位，落實經濟成長，造福大馬人民。

馬來西亞因應全球氣候變遷，訂定新工業大藍圖（NIMP）、國家能源轉型路線圖（NETR）、氫能經濟與技術路線圖（HETR）與國家氣候變遷法案等，加速在2050年達到淨零碳排目標。