貨櫃航運業2025年前景不容樂觀？若紅海中斷結束 運力將過剩

運力過剩和經濟不確定性將構成運價壓力，貨櫃航運業年末前景不容樂觀。

以哈戰爭期間地緣政治緊張局勢加劇，推高貨櫃現貨運價強漲，但彭博行業研究（Bloomberg Intilligence）指出，短期提振恐無法持續，長期來看，貨櫃航運業的供需動態將失利。一旦紅海的敵對行動停止，中斷情況結束而航運交通正常化，運力過剩的壓力可能加劇。今年運力成長預計超過需求成長約600個基點。

2024-2025年的貨櫃航運市場運力將大增。截至今年6月，貨櫃航運業新船訂單占現有運力的20.8%，預計今、明年的運力將分別成長8.2%和9.8%，地緣政治緊張局勢一旦緩解，現貨運價料持續承壓。

另根據Clarksons數據，到今年底，船舶排放新規恐將造成全球貨櫃航運運力縮減最多達到15%，所以，綠色航運領跑者的先發優勢有望擴大。