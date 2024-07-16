快訊

川普遇襲…美元雙率及金市同步走高 法人分析「2因素」打破慣性

進口野生動物被三立董事長告A錢 前主播李天怡獲判無罪

蔡英文到蔡依林都出演...半世紀的莒光軼事 僅它打破老三台藩籬

川普遇襲 美元雙率及金市「打破慣性」同步走高原因曝

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
川普選情帶來的動能令長期公債承壓，推高了殖利率。（路透）
川普選情帶來的動能令長期公債承壓，推高了殖利率。（路透）

美國總統參選人川普日前遇襲，美債殖利率美元匯率同步走高之外，連金價也同步上漲，且有別於一般美元跟美債上漲，金價會下跌的慣性，對此法人分析，和聯準會主席鮑爾談話、對貿易保護主義預期加深所引發的加速去美元化，為兩大原因。

法人說明，鮑爾鴿派談話，加上川普週末被槍擊未遂後，勝選機率提高投資人預期美國的貿易保護主義政策，可能導致部分國家加速去美元化，引發黃金買盤想像，因此儘管面臨美元與美債殖利率走高利空，金價仍微幅上漲並接近歷史新高。

昨日美債殖利率上漲5bps收4.22%，美元指數上漲0.15%收104.251，而黃金亦漲0.34%達每盎司2428.9美元，接近歷史新高價位。

其中法人也提醒，美國國債殖利率曲線出現陡峭化的現象，長天期債券殖利率因為川普可能推出減稅措施，導致美國財政惡化而走升，但短端殖利率保持穩定，主因聯準會主席鮑爾在華盛頓經濟俱樂部表示，第二季經濟數據讓決策者對通膨可持續地向2%目標邁進更有信心，令市場更加確定今年可能不只一碼的降息。

而川普在周末被槍擊未遂後，市場預期減稅推升美債殖利率，另一方面避險情緒提高(VIX上漲5.3%)，使美元相應震盪走高，但美元漲幅相對受限，就是因為鮑爾鴿派談話壓抑了美元的漲幅。

川普 殖利率 美元 聯準會 金價 鮑爾

延伸閱讀

川普遇襲 巴西政府憂右派勢力增強

范斯是誰？五要點一次認識川普的副總統競選搭檔

美元在鮑爾談話後先跌後漲 川普拉抬加密幣

川普上任會先降息？網預言：資金流向美債、股市短空長多

相關新聞

川普遇襲 美元雙率及金市同步走高原因曝

美國總統參選人川普日前遇襲，美債殖利率跟美元匯率同步走高之外，連金價也同步上漲，且有別於一般美元跟美債上漲，金價會下跌的...

美債「殖利率倒掛」終結押注 因川普獲生機…但要Fed才能續命

政治因素讓美國公債的一種危殆押注重獲生機，但只有聯準會才能真正讓它恢復元氣。

老美管太寛？美中晶片戰掃到ASML密切合作的荷蘭大學

彭博資訊報導，美中晶片戰愈演愈烈，現在連晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）長期密切合作的荷蘭當地一所理工大學，都被捲入...

道瓊工業指數收在歷史新高 「川普交易」大張旗鼓

美股周一上漲，川普遇刺事件使重掌白宮希望大增，所謂「川普交易」大張旗鼓的回歸，道瓊工業指數創下歷史新高，公債殖利率上揚。

川普勝選機率增…道指漲逾200點 再創新高

道瓊工業指數上漲，投資人押注對前總統川普的暗殺未遂將導致他和共和黨在11月大選中勝出機率大幅上漲。

不想被科技綁架？民眾擁抱傻瓜機 摒棄掃碼點餐

人工智慧（AI） 等新科技攻佔媒體版面，並在股市呼風喚雨之際，有些舊科技挺過時間洗禮，人氣持續屹立不搖。比方說，AI的出現依然難以動搖傳統試算表的職場地位，餐飲業的掃碼點餐熱也逐漸退燒，不少店家回頭使用紙本菜單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。