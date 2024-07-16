川普遇襲 美元雙率及金市「打破慣性」同步走高原因曝

美國總統參選人川普日前遇襲，美債殖利率跟美元匯率同步走高之外，連金價也同步上漲，且有別於一般美元跟美債上漲，金價會下跌的慣性，對此法人分析，和聯準會主席鮑爾談話、對貿易保護主義預期加深所引發的加速去美元化，為兩大原因。

法人說明，鮑爾鴿派談話，加上川普週末被槍擊未遂後，勝選機率提高投資人預期美國的貿易保護主義政策，可能導致部分國家加速去美元化，引發黃金買盤想像，因此儘管面臨美元與美債殖利率走高利空，金價仍微幅上漲並接近歷史新高。

昨日美債殖利率上漲5bps收4.22%，美元指數上漲0.15%收104.251，而黃金亦漲0.34%達每盎司2428.9美元，接近歷史新高價位。

其中法人也提醒，美國國債殖利率曲線出現陡峭化的現象，長天期債券殖利率因為川普可能推出減稅措施，導致美國財政惡化而走升，但短端殖利率保持穩定，主因聯準會主席鮑爾在華盛頓經濟俱樂部表示，第二季經濟數據讓決策者對通膨可持續地向2%目標邁進更有信心，令市場更加確定今年可能不只一碼的降息。

而川普在周末被槍擊未遂後，市場預期減稅推升美債殖利率，另一方面避險情緒提高(VIX上漲5.3%)，使美元相應震盪走高，但美元漲幅相對受限，就是因為鮑爾鴿派談話壓抑了美元的漲幅。