老美管太寛？美中晶片戰掃到ASML密切合作的荷蘭大學

彭博資訊報導，美中晶片戰愈演愈烈，現在連晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）長期密切合作的荷蘭當地一所理工大學，都被捲入。

艾司摩爾總部所在地位於恩荷芬（Eindhoven），而與這家先進晶片製造設備龍頭企業相距只有五英里（八公里）的恩荷芬理工大學（Eindhoven University of Technology）一直都是為艾司摩爾培育人才的關鍵教育機構。校長史密茲對彭博說：「我總是被美國人問到中國學生的問題。」他表示，去年美國駐荷蘭大使詢問他，關心來自中國學生數量很大的事。

彭博查證時，美國駐荷蘭大使道格爾拒絕就2023年與史密茲的會面置評。

史密茲拿出過去幾年中國學生拿到美國簽證的數據，不滿地反問：「我們得到的訊息是，要小心中國學生，但又是誰在向中國學生發放各種簽證，讓他們進入美國大學？答案是美國政府。」

艾司摩爾向來對恩荷芬理工大學提供大量經費，為培養未來員工進行長期投資。例如今年5月，艾司摩爾就承諾會向大學提供8,000萬歐元（8,700萬美元），升級學校的訓練博士生所使用的無塵室。恩荷芬理工大學有一棟實驗樓裡，艾司摩爾提供了供研究目的使用的微影機器。

史密茲強調，大學與政府和安全部門合作，篩選想要聘用的外國教授。學校人員訪問中國大陸時，該有的安全措施，也都會提醒。

恩荷芬理工大學目前超過四分之一的學生是國際學生。學校一位發言人未能立即回覆彭博其中中國大陸學生的占比。

敏感技術保密防諜

其實美國那麼緊張，艾司摩爾對攸關公司營運的資料安全也並沒有鬆懈。彭博指出，艾司摩爾在2023年指控一名駐中國的前雇員竊取機密資訊。該公司在發現這起可能違反出口管制的事件後，馬上展開內部調查，並加強了安全管控。

美中晶片戰開打以來，因為擁有艾司摩爾的荷蘭面臨來自美國的壓力，美國希望這個製造先進半導體所需設備和專業知識的主要來源盟國，能夠管制輸往中國大陸的半導體製造設備。

華府的施壓與關切的力道有增無減。荷蘭政府被夾在美國盟友和主要出口市場中國大陸之間。今年荷蘭政府對艾司摩爾的浸潤式DUV微影設備出口施加了限制。根據彭博先前報導，在荷蘭政府禁令生效之前，美國官員已要求艾司摩爾取消部分原本要發貨給中國大陸客戶的機器。

荷蘭之前的政府對美方的要求，配合意願並不積極；現在的新政府立場還不很明朗。新首相史庫夫暗示將對中國採取謹慎態度。他在本月接受彭博訪問時表示，荷蘭在與中國討論國家安全問題時，必須「非常謹慎」。

針對中國大陸來的留學生，荷蘭政府去年已起草了一項立法，準備禁止中國大陸留學生參加大學裡所提供的半導體和國防等敏感技術課程，法案目前尚未投票表決。

新任教育部長布魯恩斯現在對該法案發出了喜憂參半的訊號。他說，「我們沒有餘裕再那麼天真了」，「我們需要有個細膩的方法，畢竟許多中國學生是優秀的。」

恩荷芬理工大學一位研究半導體技術的教授表示，招收中國大陸學生從事敏感課題研究已經變得越來越困難。要求匿名的教授提到，由於近年政府施加的限制，一些交換學生學習學成時，本可到晶片公司工作一年的中國大陸學生，現在被禁止到半導體公司工作了。

校長史密茲承認有些限制已經實施。他雖然批評美國似乎管太寬，但也強調，「我不是說我們要向中國學生敞開大門」，「在誰能接觸頂尖敏感技術方面，我們非常謹慎。」他說：「我們不要我們皇冠上的珠寶被偷走。」