大摩看好AI潛力列首選股 蘋果股價漲2.5%達新高

金融服務公司摩根士丹利以iPhone製造商蘋果（Apple）的人工智慧（AI）功能提振設備銷量為由，調高蘋果的目標價並列為「首選股」後，蘋果股價今天勁揚2.5%達歷史新高。

蘋果上月推出個人智慧系統Apple Intelligence，吸引客戶更新裝置以使用這項新科技，一般認為這是為了追上Alphabet的谷歌（Google）與受微軟（Microsoft）資助的OpenAI。

蘋果股價今年已勁揚近20%，攀升至236.30美元，公司市值來到3.62兆美元，為全球最高。

路透社報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師表示：「Apple Intelligence顯然是提振iPhone與iPad出貨量的催化劑。」

分析師說，這項新科技僅與8%的iPhone與iPad裝置相容，而蘋果目前有13億支智慧型手機在客戶手中使用，未來兩年可能銷售近5億支iPhone。

摩根士丹利先前預期蘋果未來兩年每年可銷售2億3000萬到2億3500萬支iPhone，已將蘋果股價的目標價從216美元提高到273美元。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，蘋果股票平均評等為「買入」，目標價中位數為每股217美元，今年表現優於標準普爾500指數（S&P 500Index）。

產業分析師預期，由於具生成式AI功能的智慧型手機掀起熱潮，今年全球智慧型手機市場復甦時，三星（Samsung）與蘋果將成為領頭羊。

LSEG數據顯示，在截至6月的3個月裡，蘋果在全球銷售4520萬支智慧型手機，比前一年的4450萬支多，但同期市占率從16.6%降至15.8%。