小摩：現處於半導體上升周期的開端 最看好這5支AI股

根據摩根大通（J.P. Morgan），AI晶片的蓬勃需求今年將能提振幾支半導體股的走勢。

巴隆周刊（Barron's）報導，小摩分析師Harlan Sur周一寫道：「我們仍然認為，現正處於多季度半導體上升周期的開端，各家公司應能推動下半年業績改善。」他提到企業和雲端運算供應商對AI基礎設施建設的強勁需求。

Sur預測，大多數半導體公司公布第2季獲利時都將略高於分析師平均預估，並為下一季提供優於預期的財測。

他最看好的晶片股是博通（Broadcom）、邁威爾科技（Marvell Technology）、美光科技（Micron Technology）、亞德諾半導體（Analog Devices）和微芯科技（Microchip Technology）。他對這五支股票都給了「增持」的評級。

他寫道：「在定制人工智慧ASIC方面，我們持續看到博通和邁威爾的客戶接受度促成產能擴張。」

美光是DRAM和快閃記憶體市場的領導者。這家記憶體晶片製造商為輝達（Nvidia）部分資料中心AI產品提供高頻寬記憶體（HBM）3E晶片。

至於汽車和工業領域的晶片供應商，包括亞德諾和微芯，Sur預測6月之後的需求趨勢將有所改善。他寫道：「我們認為，2024年上半年將是我們所研究大多數公司的市場底部。

在周一的交易，博通股價上漲0.8%到171.72美元；邁威爾股價小漲0.014%到73.6美元；美光股價挫低2.01%至130.87美元。亞德諾小跌0.35%至237.72 美元，Microchip下跌0.56%至92.09美元。