美元在鮑爾談話後先跌後漲 川普拉抬加密幣

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，決策官員對通膨達標的的信心增強，但他不願發出任何有關降息時機的具體信號，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）走升。

美元指數震盪，先是觸及盤中低點，但隨後逆轉一度上漲0.1%。瑞典克朗貶值0.9%，在六種貨幣中領跌。

美國公債殖利率進一步趨陡， 美國30年期國債殖利率自1月以來首次高於2年期殖利率，市場押注川普將贏得美國總統大選並實施更擴張的財政政策。

美元兌日圓在鮑爾談話時一度下跌0.4%至盤中低點157.19，紐約尾盤又升值0.2%至 158.06。

Monex Inc.的外匯交易員Helen Given說：「日圓對Fed會期對應的互換合約的敏感度高於其他貨幣，原因就是利差太大」。

歐元兌美元貶值0.1%，報1.0897美元。英鎊兌美元貶值0.2%，報1.2964 美元。

周末川普遇刺受傷後，美元因交易員尋求避險而受到支撐，美元兌墨西哥披索升值0.9%至17.78。

加密幣跳漲，比特幣一度觸及三周高位63,838.86 美元，尾盤上漲逾 6%，報 63,808 美元。乙太幣急漲超過7%，報3,417.20 美元。