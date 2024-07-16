美債「殖利率倒掛」終結押注 因川普獲生機…但要Fed才能續命

政治因素讓美國公債的一種危殆押注重獲生機，但只有聯準會才能真正讓它恢復元氣。

川普選情帶來的動能令長期公債承壓，推高了殖利率。市場認為，他減稅和提高關稅的計畫將激發通膨並使美國財政狀況惡化，共和黨若橫掃國會更將如此。

「川普交易」帶來的一個意外效果是，押注短債殖利率超過長債的不尋常狀況會恢復正常的投資人得到了回報。不過，下一步還需要聯準會啟動降息，才能讓這種交易真正守住陣地。政策寬鬆應能為殖利率曲線短端持續下滑奠基。

Vanguard資深投資組合經理John Madziyire說：「聯準會降息是殖利率曲線變陡的一大催化劑」，「政治方面，要是11月能大獲全勝，就意味財政赤字將成為關注焦點。」

過去兩年來，債市陷入了所謂的殖利率曲線「倒掛」，2年期公債的殖利率超過了基準10年期公債。幾乎等長的時間裡，許多人一直押注情況會逆轉，但最終事與願違。但現在情況發生變化。

川普周末遇刺未遂後，30年期美債的殖利率周一超過2年期公債，這是1月31日以來首見。共和黨全國代表大會當天開幕，而投資人在權衡該黨激情迸發的選民會如何影響參眾兩院的選舉結果。

Crossmark Global Investments首席市場策略師Victoria Fernandez周一接受彭博電視訪問時說，「我們需要退後一步，因為從現在到大選還有很長一段時間，而事情可能很快生變，」 川普觸發的殖利率曲線陡峭化要持續，將與共和黨全國代表大會的結果有很大關係，還取決於川普選戰能否吸引到溫和派選民。