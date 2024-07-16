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終於揭曉 川普挑堅定盟友萬斯搭擋

川普2.0…對美元最有利

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

川普劫後餘生，使他在大選中的領先勢頭更加明確。儘管「川普2.0」尚未成為定局，但現在應該以「川普2.0」作為基本情況。這究竟對金融市場與美國經濟將造成何種衝擊？現在應聚焦於公債市場；面對川普的提高關稅及減稅主張，債市是否會出現動盪？

彭博資訊專欄作家歐瑟士撰文指出，川普遇刺此一震撼性事件發生後，基本情況是川普最終勝選的機率更高。現在距離投票不到四個月，且究竟誰將與川普對決還不確定，因此川普勝選尚未成定局，但顯然他離勝出又更近一步，而且他的政治情勢一片大好。

線上押注網站PredictIt數據顯示，當確定川普基本無恙，而且展現出「英雄」形象後，勝選機率立即衝高。

儘管川普的勝選機率升高，但最近基於降息預期也告升高，因此公債殖利率也持續下降。之所以如此，可能是因為交易商並不認為有必要為川普勝選而預做反應，或是認為川普勝選對債市也不會有多壞的影響。另一項原因，則是市場似乎已對政治消息免疫；儘管過去幾年地緣衝突升高，但並未撼動股市多頭走勢。

然而，歐瑟士指出，公債市場終將意識到川普很可能二進白宮，而出現動盪的機率也將升高。債市人士對「川普交易」的基本看法是，美國的財政赤字與通膨都將升高，因為川普主張永久性減稅及提高關稅，這將導致降息就此打住，股市多頭行情也將告一段落。然而美元將會升值，因為「安全」考量將使外資流入美國的金額增加。換言之，「川普2.0」將對美元有利，對其他大部分資產都不利。

債市 川普 美國經濟

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