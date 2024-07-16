法對輝達啟動反壟斷調查
法國反壟斷機關15日證實，正對輝達（Nvidia）疑似涉及的反競爭行為展開調查，但不會立刻正式提告。輝達15日早盤小跌0.4%。
該機關主管柯爾在記者會表示：「倘若調查出現進展，有朝一日將發出異議聲明，但現階段還不知道。」
寄發反壟斷訴狀，也就是異議聲明，不代表預判一家公司將遭罰款。反壟斷訴狀是機密文件，但監管當局有時會公開宣布寄出相關文件，業者隨後可對指控做出回應。輝達的繪圖處理器（GPU）大熱賣，是人工智慧（AI）支出熱潮的最大受惠者，因而引起監管單位注意。
儘管輝達面臨反壟斷調查，但TD Cowen分析師蘭賽（Matthew Ramsay）仍極度看多輝達，預估該公司8月公布的財報，將開出佳績。他將輝達目標價從140美元，升至165美元。
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