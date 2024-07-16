加稅陸電動車 德有顧忌

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透及德國之聲（DW）等德媒報導，歐盟15日就是否對進口中國大陸製電動車加徵暫時性反補貼關稅進行表決，但消息人士指稱，德國企業擔憂恐引發歐、中貿易戰，柏林當局很可能棄權，以推動歐中再做磋商。而義大利和西班牙則傳出已同意加稅措施。

對歐盟27國這項表決，德國政府將提交加稅的立場性文件，但德方尚未拍板定案其正式立場。路透報導，義大利已表示支持，西班牙也將在書面意見中投贊成票，波蘭各部會仍在磋商，截至上周六（13日）希臘尚未表態。

德國總理蕭茲日前不願透露投票意向，只說德國預料歐盟執委會將成功與中國就電動車問題達成協議，這將對歐洲汽車業有利。

他5月曾說，從中國進口的電動車一半由西方國家車廠製造。而由於中國是德國車的重要出口市場，德國汽車業重要人士也已紛紛提醒，若歐盟加徵關稅恐引發中國報復。

德國聯邦數位與交通部長維辛6月就直言，歐盟執委會的懲罰性關稅，將打擊德企及其主力產品。德國汽車工業協會（VDA）雖表示支持自由公平貿易，但其會長穆勒表明，加徵關稅將無法解決德國業界面臨的挑戰，應致力使歐洲對製造商更具吸引力。

歐盟 義大利

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