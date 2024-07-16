預估略低於去年…美今年返校支出 沒有火花

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
根據報告，今年美國的返校支出預估約313億美元，較去年的319億美元下滑。（美聯社）
根據報告，今年美國的返校支出預估約313億美元，較去年的319億美元下滑。（美聯社）

根據會計和顧問業者Deloitte公司15日發布的報告，由於購物者減少購買筆記型電腦和個人電腦（PC）等昂貴的電子產品，今年美國的返校支出預計將較去年持平或下降。

Deloitte援引對購物者的調查說，美國家長今年可能花費313億美元，為從幼兒園到12年級的學生添購新學期的用品，平均每名學生約為586美元；相較下，2023年的返校支出為319億美元，平均每名學生約597美元。

接受調查的家長表示，他們將提前購物，希望能利用促銷機會，但由於其他家庭必需品價格上漲，他們將限制返校支出。該調查顯示，家長計劃節省開學費用的關鍵方法，是提早採購，66%的返校採購將在7月底前交易，高於去年的59%。

家長通常會在新學年之前尋找運動鞋、電腦、服裝和背包的大幅折扣。沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）和中國成立的Shein，今年提前在7月第一周開始開學季促銷，搶在亞馬遜前頭，這家電商巨擘預定7月16~17日舉辦為期兩天的Prime活動。

Deloitte洞察消費者產業中心董事總經理羅傑斯說，家長希望節省時間和金錢。他說：「總體主題是，今年是家長尋求價值和便利的一年」，「因為購物者關注價值，零售商和消費品公司面臨一些品牌忠誠度和銷售挑戰。」

Deloitte指出，如果首選品牌太貴，大約67%的受訪家長可能會犧牲忠誠度。羅傑斯說，中等所得家庭更注重性價比，願意購買自有品牌。他並表示，「大多數家長都在應對生活成本吃緊的問題」，儘管最近傳出關於通膨的好消息，但「十分之七的美國人擔心日常購物的價格上漲」。

這項調查並指出，年所得在5萬至9.9萬美元之間的中等所得家庭，預計將在2024年減少9%支出，而年所得低於5萬美元的低所得家庭，今年可能削減4%支出。

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