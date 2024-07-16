高盛報喜 Q2獲利暴增一倍…固定收益、股票投資表現強勁

高盛集團（Goldman Sachs）上季獲利暴增超過一倍，主要受到固定收益和股票交易的強勁表現拉抬，資本市場業務好轉也幫助帶動其大部分業務優於預期，唯獨在併購諮詢業務收入方面意外落後對手摩根大通。高盛15日早盤股價開高震盪。

高盛15日表示，第2季獲利為30.4億美元，或每股盈餘8.62美元，高於市場預期的每股8.36美元；去年同期獲利12.2億美元，或每股3.08美元。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）表示：「我們很滿意第2季的強勁結果和上半年的整體表現，反映出全球銀行和市場部門與資產和財富管理部門的強勁年比成長。」

該銀行上季固定收益交易營收增長17%至31.8億美元，主要受到利率和匯率走強帶動；股票交易營收也增長7%至31.7億美元。

上季投資銀行部門營收則大增21%至17.3億美元，但不及分析師平均預測的18億美元；併購諮詢手續費收入為6.88億美元，比上周摩根大通公布的7.85億美元整整少了1億美元。高盛這項收入通常領先業界，鮮少落後對手。

目前為止公布上季財報的幾家美國大銀行，都未能繳出讓投資人眼睛為之一亮的成績單，導致這些銀行今年來贏過大盤的股價，上周五都出現重挫。

富國銀行上季淨利息收入未達預期，導致上周五股價重挫6%，創三年多來最大跌幅；花旗集團雖然市場收入高於預期，但卻因開銷成為焦點，股價大跌1.8%；摩根大通也因業績和財測只是四平八穩、缺乏驚喜，下跌1.2%。這三家銀行都擠入了標普500指數當天跌幅最大個股前20名，富國銀行更是當天最大輸家。

另一方面，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）同日公布，上季資產規模繼續改寫紀錄，達到10.6兆美元，主要受益於顧客資產價值增長和投資人投入資金到其指數型股票基金（ETF）。

貝萊德表示，上季淨流入資產總額為815.7億美元，高於去年同期的801.6億美元。其中ETF吸納了大部分的流入資金，共830億美元。