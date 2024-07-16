高盛報喜 Q2獲利暴增一倍…固定收益、股票投資表現強勁

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

高盛集團（Goldman Sachs）上季獲利暴增超過一倍，主要受到固定收益和股票交易的強勁表現拉抬，資本市場業務好轉也幫助帶動其大部分業務優於預期，唯獨在併購諮詢業務收入方面意外落後對手摩根大通。高盛15日早盤股價開高震盪。

高盛15日表示，第2季獲利為30.4億美元，或每股盈餘8.62美元，高於市場預期的每股8.36美元；去年同期獲利12.2億美元，或每股3.08美元。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）表示：「我們很滿意第2季的強勁結果和上半年的整體表現，反映出全球銀行和市場部門與資產和財富管理部門的強勁年比成長。」

該銀行上季固定收益交易營收增長17%至31.8億美元，主要受到利率和匯率走強帶動；股票交易營收也增長7%至31.7億美元。

上季投資銀行部門營收則大增21%至17.3億美元，但不及分析師平均預測的18億美元；併購諮詢手續費收入為6.88億美元，比上周摩根大通公布的7.85億美元整整少了1億美元。高盛這項收入通常領先業界，鮮少落後對手。

目前為止公布上季財報的幾家美國大銀行，都未能繳出讓投資人眼睛為之一亮的成績單，導致這些銀行今年來贏過大盤的股價，上周五都出現重挫。

富國銀行上季淨利息收入未達預期，導致上周五股價重挫6%，創三年多來最大跌幅；花旗集團雖然市場收入高於預期，但卻因開銷成為焦點，股價大跌1.8%；摩根大通也因業績和財測只是四平八穩、缺乏驚喜，下跌1.2%。這三家銀行都擠入了標普500指數當天跌幅最大個股前20名，富國銀行更是當天最大輸家。

另一方面，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）同日公布，上季資產規模繼續改寫紀錄，達到10.6兆美元，主要受益於顧客資產價值增長和投資人投入資金到其指數型股票基金（ETF）。

貝萊德表示，上季淨流入資產總額為815.7億美元，高於去年同期的801.6億美元。其中ETF吸納了大部分的流入資金，共830億美元。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

陸Q2 GDP低於預估...高盛小摩下修全年預測 專家聚焦「三中全會」

NVIDIA股價會漲到何時？高盛：若AI淘不到金 賣鋤與鏟也沒賺頭

貝萊德亞洲展望：看多日本及印度 台股在AI「遙遙領先」

難兄難弟如何變龍兄虎弟？蘋果、特斯拉股價翻揚有玄機

相關新聞

川普遇襲淡化…美股衝高 比特幣漲到6.3萬美元

美國前總統川普在賓州遭槍擊，美國總統拜登呼籲全國團結，讓政治對立降溫；川普也公開呼籲團結，並說仍如期參加15日在威斯康辛...

川普2.0…對美元最有利

川普劫後餘生，使他在大選中的領先勢頭更加明確。儘管「川普2.0」尚未成為定局，但現在應該以「川普2.0」作為基本情況。這...

歐盟表決對陸電動車加稅 德恐棄權

路透及德國之聲等外電報導，歐盟十五日就進口中國大陸製電動車課徵臨時性反補貼關稅的計畫進行表決，德商擔憂恐引發歐、中貿易戰...

高盛報喜 Q2獲利暴增一倍…固定收益、股票投資表現強勁

高盛集團（Goldman Sachs）上季獲利暴增超過一倍，主要受到固定收益和股票交易的強勁表現拉抬，資本市場業務好轉也...

法對輝達啟動反壟斷調查

法國反壟斷機關15日證實，正對輝達（Nvidia）疑似涉及的反競爭行為展開調查，但不會立刻正式提告。輝達15日早盤小跌0...

預估略低於去年…美今年返校支出 沒有火花

根據會計和顧問業者Deloitte公司15日發布的報告，由於購物者減少購買筆記型電腦和個人電腦（PC）等昂貴的電子產品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。