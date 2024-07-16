新創抗暖化 吸引大咖注資

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼支持的44.01正在研究利用碳礦化封存二氧化碳，同樣鑽研該技術的還有冰島新創公司Carbfix（如圖）。 路透
OpenAI執行長奧特曼支持的44.01正在研究利用碳礦化封存二氧化碳，同樣鑽研該技術的還有冰島新創公司Carbfix（如圖）。 路透

由OpenAI執行長奧特曼旗下創投公司Apollo Projects支持的新創44.01，正在開發一種將二氧化碳注入地下1公里、經化學反應變成石頭的技術，最近完成A輪募資，正致力於讓這種限制全球暖化影響的技術商業化。

彭博資訊報導，44.01（命名源於二氧化碳分子質量）的總部在阿曼，它的封存方法是將二氧化碳和水的混合物，經鑽孔注入橄欖岩的裂縫裡，透過橄欖岩的礦化過程，使其礦物質與二氧化碳發生反應，生成固體碳酸鹽。橄欖岩通常位於地球內部深處，但阿曼在地表附近發現這種礦藏。

44.01的創辦人兼執行長哈山（Talal Hasan）說，用他們的技術在地下固碳，需時不到10個月，遠短於自然界需時數十年。

44.01已完成A輪募資，已籌得3,700萬美元，希望在阿曼和阿聯將其技術商業化。根據目前的測試，44.01的技術每天可儲存大約50到60噸二氧化碳，該公司目標是以商業規模每日封存100噸二氧化碳。

由於人工智慧（AI）所需能源非常龐大，奧特曼認為，未來AI的發展，亟需尋求能源突破。他也已經以個人身分，投資美國核融合新創Helion等公司。

現今將二氧化碳永久封存於地下有兩種方法：一是碳礦化技術，除了44.01之外，冰島新創公司Carbfix也在研究這項技術；另一是將二氧化碳流體（超臨界流體）儲存於多孔岩石，例如含鹽含水層或老油氣儲集層，後者是目前封存溫室氣體的主要方法，但壓力增加時可能導致二氧化碳外洩回到大氣中，所以後續還需監控。

奧特曼 暖化 美國

延伸閱讀

核電延役 李鴻源：人類最大敵人是二氧化碳、不是核電

開冷氣關窗戶是錯的！環保局搖頭曝「正確吹法」 大票人都做錯了

為什麼我總是被蚊子咬？這4種體質蚊子最愛，除了體溫高，胖子、小孩都入列

曾經歷更慘烈股價雪崩…輝達黃仁勳：無論高潮低潮 必堅持3件事

相關新聞

川普遇襲淡化…美股衝高 比特幣漲到6.3萬美元

美國前總統川普在賓州遭槍擊，美國總統拜登呼籲全國團結，讓政治對立降溫；川普也公開呼籲團結，並說仍如期參加15日在威斯康辛...

川普2.0…對美元最有利

川普劫後餘生，使他在大選中的領先勢頭更加明確。儘管「川普2.0」尚未成為定局，但現在應該以「川普2.0」作為基本情況。這...

歐盟表決對陸電動車加稅 德恐棄權

路透及德國之聲等外電報導，歐盟十五日就進口中國大陸製電動車課徵臨時性反補貼關稅的計畫進行表決，德商擔憂恐引發歐、中貿易戰...

高盛報喜 Q2獲利暴增一倍…固定收益、股票投資表現強勁

高盛集團（Goldman Sachs）上季獲利暴增超過一倍，主要受到固定收益和股票交易的強勁表現拉抬，資本市場業務好轉也...

法對輝達啟動反壟斷調查

法國反壟斷機關15日證實，正對輝達（Nvidia）疑似涉及的反競爭行為展開調查，但不會立刻正式提告。輝達15日早盤小跌0...

預估略低於去年…美今年返校支出 沒有火花

根據會計和顧問業者Deloitte公司15日發布的報告，由於購物者減少購買筆記型電腦和個人電腦（PC）等昂貴的電子產品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。