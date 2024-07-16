新創抗暖化 吸引大咖注資

由OpenAI執行長奧特曼旗下創投公司Apollo Projects支持的新創44.01，正在開發一種將二氧化碳注入地下1公里、經化學反應變成石頭的技術，最近完成A輪募資，正致力於讓這種限制全球暖化影響的技術商業化。

彭博資訊報導，44.01（命名源於二氧化碳分子質量）的總部在阿曼，它的封存方法是將二氧化碳和水的混合物，經鑽孔注入橄欖岩的裂縫裡，透過橄欖岩的礦化過程，使其礦物質與二氧化碳發生反應，生成固體碳酸鹽。橄欖岩通常位於地球內部深處，但阿曼在地表附近發現這種礦藏。

44.01的創辦人兼執行長哈山（Talal Hasan）說，用他們的技術在地下固碳，需時不到10個月，遠短於自然界需時數十年。

44.01已完成A輪募資，已籌得3,700萬美元，希望在阿曼和阿聯將其技術商業化。根據目前的測試，44.01的技術每天可儲存大約50到60噸二氧化碳，該公司目標是以商業規模每日封存100噸二氧化碳。

由於人工智慧（AI）所需能源非常龐大，奧特曼認為，未來AI的發展，亟需尋求能源突破。他也已經以個人身分，投資美國核融合新創Helion等公司。

現今將二氧化碳永久封存於地下有兩種方法：一是碳礦化技術，除了44.01之外，冰島新創公司Carbfix也在研究這項技術；另一是將二氧化碳流體（超臨界流體）儲存於多孔岩石，例如含鹽含水層或老油氣儲集層，後者是目前封存溫室氣體的主要方法，但壓力增加時可能導致二氧化碳外洩回到大氣中，所以後續還需監控。