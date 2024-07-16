泰國工廠爆倒閉潮 重創經濟

泰國過去一年有近2,000座工廠關閉，製造業遭受重創。

由於這個產業占該國國內生產毛額（GDP）近25%，規模5,000億美元的泰國經濟及其勞工，因而承受巨大壓力。

路透報導，中國大陸電動車廠比亞迪本月初在泰國啟用旗下首座東南亞工廠，引發關注，但鮮為人知的是，日本鈴木汽車（Suzuki）在此前數周宣布，將關閉一座年產能多達6萬輛車的泰國工廠。

不止鈴木汽車在泰國關廠，許多企業近期也相繼關閉在這個東南亞第二大經濟體的工廠，因為他們一來受到中國進口廉價品的擠壓，二來本身的產業競爭力，也因能源價格高漲、勞動人口老化而日益下滑。

泰國製造業的困境，恐使去年上任的總理賽塔難以達成在任期內，帶領泰國年均GDP成長率，由過去10年的1.73%，升至5%以上的承諾。賽塔上周向國會表示，「泰國工業部門已經萎縮，產能利用率也降至60%以下」，「很顯然地，這個產業必須調適」。

就目前而言，泰國今年經濟成長率預計僅成長2.5%左右，是多數泰國人不滿意總理賽塔施政表現的眾多因素之一。

泰國工業部最新數據顯示，去年7月至今年6月，國內工廠關閉數量年增40%；同期失業率也因而躍增80%，逾5.15萬人丟飯碗。

泰國中小企業聯合會主席堤拉庫瓦尼奇說，泰國小型製造商也正努力克服由能源價格飆漲、工資相對高昂所導致的生產成本上揚。

Kiatnakin Phatra銀行研究部門在6月的報告中另指出，新開工廠的數量也有所放緩，而且大型工廠關閉後，啟用的卻是小工廠。

國家經濟社會發展委員會主席賽崔說，泰國數十年來由製造業帶動的經濟模式已經失效，「泰國應重新聚焦於製造中國沒有出口的產品，並且增強農業部門」。