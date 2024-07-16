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航運巨頭 押注氨運輸船

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

全球數家航運巨頭正豪砸上百億美元押注氨運輸船，期待這種目前產量稀少的氣體，能成為航運業減少二氧化碳排放的生力軍。

彭博資訊報導，根據研究機構VesselsValue的資料，馬士基母公司APMH旗下的Maersk Tankers、希臘、日本等多家大型航運業者對氨運輸船的合計訂單金額已達160億美元。

由氮、氫組成的氨，被視為可降低航運業對化石燃料依賴的關鍵元素，而最純淨形式的氨氣能實現較低的碳排。

海運船隊的規模在過去數年急劇擴張，以因應美國的出口榮景以及中國大陸的需求激增，但目前的主要貨物為液化天然氣（LNG）和石化產品。最快在2027年，低碳氨有望成為新的貨源。

持有大型天然氣船的BW LPG執行長索羅森說，下一階段將是氨氣的時代。

在葉門叛軍胡塞（又譯青年運動）擾亂紅海，迫使船隻改道非洲南端，進一步推升本就相當龐大航運的碳排，也增添讓乾淨的低碳氨成為航運燃料的急迫性。

目前製氨有兩種對環境友善的手段，主要取決於氫氣的製造方式，分別為由再生能源生產的綠氫、透過天然氣或碳捕集產出的藍氫，這兩種方式都需耗費大量能源。

儘管在高額支出下，大量新船將在未來兩至三年加入船隊，但目前尚不清楚當這些新船服役後，低碳氨的供應量是否充足。

低碳 希臘

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