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中國請求WTO設專家組解決與美國貿易爭端

德國之聲／ 德國之聲
中國商務部周一（7月15日）表示，中國已請求世界貿易組織（WTO）設立專家組，以解決美國《通脹削減法》（IRA）有關新能源汽車補貼等措施帶來的爭端。 路透
中國商務部周一（7月15日）表示，中國已請求世界貿易組織（WTO）設立專家組，以解決美國《通脹削減法》（IRA）有關新能源汽車補貼等措施帶來的爭端。 路透

中國商務部周一（7月15日）表示，中國已請求世界貿易組織（WTO）設立專家組，以解決美國《通脹削減法》（IRA）有關新能源汽車補貼等措施帶來的爭端。

3月26日，中國將美國《通脹削減法》有關新能源汽車補貼等措施訴諸世貿組織爭端解決機制。拜登政府通過的《通脹削減法》涉及內容廣泛，旨在提供數十億美元的稅收抵免，幫助購買電動汽車的個人和生產可再生能源的公司，以促進美國清潔能源產業的發展。

中國商務部發言人表示，由於美方未能與中方通過磋商達成解決方案，以維護中國新能源汽車產業發展權益，因此中方向世貿組織提出這一請求。

中國商務部表示，美國《通脹削減法》以使用美國等特定地區產品作為補貼前提，排斥中國等世貿組織成員產品，人為設置貿易壁壘，推高能源綠色轉型成本。

該發言人說，中方「再次敦促美方遵守世貿組織規則，停止濫用產業政策損害國際應對氣候變化合作」。

（路透社）

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WTO 貿易壁壘

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