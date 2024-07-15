Burberry首季收益崩跌22% 執行長下台換人

英國時尚品牌Burberry公布它自承「令人失望」的業績報告之際，今天宣布執行長艾克羅伊德（Jonathan Akeroyd）即刻去職。

法新社報導，Burberry透過聲明宣布，執行長一職將由舒曼（Joshua Schulman）接手，他曾在美國時尚品牌Michael Kors和蔻馳（Coach）擔任執行長。

Burberry集團董事長墨菲（Gerry Murphy）稱讚舒曼是「在打造全球奢華品牌、推動獲利成長方面具有卓越紀錄的領導者」。

在另一份聲明中，墨菲則指Burberry近期表現「令人失望」。

Burberry截至6月29日的3個月首季收益，下滑22%至4億5800萬英鎊（約新台幣194億元）。

Burberry面臨上半年營運虧損風險，墨菲稱未來將削減成本。

奢華時尚產業需求現在更趨疲軟，尤其是在中國。時尚品牌古馳（Gucci）總公司開雲集團（KeringSA）今年4月也發布了獲利預警。