快訊

台南下起大雷雨！椰子樹倒塌壓車 小東路地下道積水封閉

彭博：蘋果上年度在印度營收增三成至紀錄新高 iPhone貢獻過半

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
蘋果如今鎖定印度，力求分散大陸以外的製造和營收來源。路透
蘋果如今鎖定印度，力求分散大陸以外的製造和營收來源。路透

彭博資訊報導，蘋果去年度在印度創下近80億美元的營收紀錄，顯示全球人口居冠的印度，已成該公司快速成長的市場。

知情人士透露，蘋果在印度截至今年3月底的會計年度，營收由前一年的60億美元增加約33%，其中iPhone貢獻過半的銷售額。

相較下，由於中國大陸經濟降溫，蘋果上年度在當地營收下滑至726億美元；儘管iPhone銷售近月來強力回彈，但美中緊張關係導致蘋果和全球其他科技大廠，轉向印度這個新的成長市場。儘管中國市場較大，但蘋果如今鎖定印度，力求分散製造和營收來源。

印度手機市場目前由內建Google安卓系統、較平價的中國手機主宰。Counterpoint數據顯示，全印度使用中的約6.9億支手機裡，iPhone市占僅約3.5%。此外，當地銷售也僅占蘋果上年度3,830億美元的約2%。

隨著印度經濟擴張，消費者購買力增加，當地日益擴大的中產階級，也視iPhone為身分地位的表徵。這些條件都有助於蘋果減少對中國的銷售依賴。蘋果執行長庫克去年也親自到印度，為當地首兩間蘋果旗艦店揭幕。

此外，蘋果也積極在印度拓展製造產能。目前僅新款的iPhone 15在印度生產，且不含高階的Pro和Pro Max機型；在當地製造的多數產品也用於出口。

彭博新聞日前報導，蘋果在印度的組裝廠，上年度將iPhone產值增加一倍至140億美元。這意味著，如今每七支iPhone當中，約有一支是在印度製造。

庫克在5月的法說會上表示，蘋果正致力於在印度全面發展，包含開發人員、市場和營運等方面，並說「我視印度為一個令人興奮的市場，也是我們的重要焦點」。

印度

延伸閱讀

印度指數、市值創新高 瀚亞投資：印度溫度計6月上升至120.3

印度指數、市值創新高 建議定期定額布局

難兄難弟如何變龍兄虎弟？蘋果、特斯拉股價翻揚有玄機

印度斥資逾300億加速興建發電廠 加劇與北京矛盾

相關新聞

Burberry首季收益崩跌22% 執行長下台換人

英國時尚品牌Burberry公布它自承「令人失望」的業績報告之際，今天宣布執行長艾克羅伊德（Jonathan Akero...

彭博：蘋果上年度在印度營收增三成至紀錄新高 iPhone貢獻過半

彭博資訊報導，蘋果去年度在印度創下近80億美元的營收紀錄，顯示全球人口居冠的印度，已成該公司快速成長的市場。

陸Q2 GDP低於預估...高盛小摩下修全年預測 專家聚焦「三中全會」

中國大陸第2季國內生產毛額（GDP）年增率為4.7%，低於預估的5.1%，也低於第1季時的5.3%。觀察家密切關注本周中...

歐洲央行7/18召開決策會議 預計維持利率不變

由於通膨發展路徑仍難預測，歐洲中央銀行（ECB）18日召開決策會議時，預計將維持基準利率不變，給歐元區時間消化上月自20...

莫迪X帳號追蹤者破億 排名全球第7

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X的追蹤者達到1億，根據「印度富比世」（Forbes India）的...

OpenAI執行長奧特曼支持的新創公司 將二氧化碳封存到岩石裡

由OpenAI執行長奧特曼旗下風投公司Apollo Projects支持的新創公司44.01，正在開發一種將二氧化碳注入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。