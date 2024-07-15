快訊

台南下起大雷雨！椰子樹倒塌壓車 小東路地下道積水封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲央行7/18召開決策會議 預計維持利率不變

中央社／ 法蘭克福15日綜合外電報導
歐洲央行。 歐新社
歐洲央行。 歐新社

由於通膨發展路徑仍難預測，歐洲中央銀行（ECB）18日召開決策會議時，預計將維持基準利率不變，給歐元區時間消化上月自2019年以來的首次降息。

法新社報導，歐洲央行官員6月會議決定，將位於歷史高檔的基準存款利率從4%調降1碼（0.25個百分點）至3.75%。歐洲央行之前為控制通膨高漲，採取空前的貨幣緊縮措施。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，消費者物價穩定下降，讓降息成為可能選項。但她也強調，這不會自動開啟快速降息循環。

拉加德本月稍早在葡萄牙辛特拉（Sintra）提到，歐洲央行決定下一步動作前，「需要時間蒐集足夠數據」。

德國公營復興信貸銀行（KfW）首席經濟學家柯勒－蓋柏（Fritzi Koehler-Geib）說：「歐洲央行進入暑期休會之前，可能不會再次降息。」

歐元區通膨今年5月意外上升之後，6月再次放緩至2.5%。儘管仍高於歐洲央行訂定的2%目標，這已遠低於2022年最高峰數據10.6%，當時俄烏戰爭促使能源及糧食價格遽漲。

拉加德在辛特拉指出，通膨「正朝正確方向發展」，但她也警告「直到2024年底（未來）可能仍是一條崎嶇顛簸的道路」。

俄烏戰爭 歐元區 通膨

延伸閱讀

00725B今除息前最後買進日…先領7％等降息賺價差！亦可趁機撿便宜

美國汽油需求激增 消費者信心疲軟與聯準會降息預期成焦點

買債券因為預期會降息? 歷史數據曝：要優異報酬請選股票

行刺川普槍手遭同學爆料！邊緣人常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

相關新聞

Burberry首季收益崩跌22% 執行長下台換人

英國時尚品牌Burberry公布它自承「令人失望」的業績報告之際，今天宣布執行長艾克羅伊德（Jonathan Akero...

彭博：蘋果上年度在印度營收增三成至紀錄新高 iPhone貢獻過半

彭博資訊報導，蘋果去年度在印度創下近80億美元的營收紀錄，顯示全球人口居冠的印度，已成該公司快速成長的市場。

陸Q2 GDP低於預估...高盛小摩下修全年預測 專家聚焦「三中全會」

中國大陸第2季國內生產毛額（GDP）年增率為4.7%，低於預估的5.1%，也低於第1季時的5.3%。觀察家密切關注本周中...

歐洲央行7/18召開決策會議 預計維持利率不變

由於通膨發展路徑仍難預測，歐洲中央銀行（ECB）18日召開決策會議時，預計將維持基準利率不變，給歐元區時間消化上月自20...

莫迪X帳號追蹤者破億 排名全球第7

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X的追蹤者達到1億，根據「印度富比世」（Forbes India）的...

OpenAI執行長奧特曼支持的新創公司 將二氧化碳封存到岩石裡

由OpenAI執行長奧特曼旗下風投公司Apollo Projects支持的新創公司44.01，正在開發一種將二氧化碳注入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。