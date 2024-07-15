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歐洲央行7/18召開決策會議 預計維持利率不變
由於通膨發展路徑仍難預測，歐洲中央銀行（ECB）18日召開決策會議時，預計將維持基準利率不變，給歐元區時間消化上月自2019年以來的首次降息。
法新社報導，歐洲央行官員6月會議決定，將位於歷史高檔的基準存款利率從4%調降1碼（0.25個百分點）至3.75%。歐洲央行之前為控制通膨高漲，採取空前的貨幣緊縮措施。
歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，消費者物價穩定下降，讓降息成為可能選項。但她也強調，這不會自動開啟快速降息循環。
拉加德本月稍早在葡萄牙辛特拉（Sintra）提到，歐洲央行決定下一步動作前，「需要時間蒐集足夠數據」。
德國公營復興信貸銀行（KfW）首席經濟學家柯勒－蓋柏（Fritzi Koehler-Geib）說：「歐洲央行進入暑期休會之前，可能不會再次降息。」
歐元區通膨今年5月意外上升之後，6月再次放緩至2.5%。儘管仍高於歐洲央行訂定的2%目標，這已遠低於2022年最高峰數據10.6%，當時俄烏戰爭促使能源及糧食價格遽漲。
拉加德在辛特拉指出，通膨「正朝正確方向發展」，但她也警告「直到2024年底（未來）可能仍是一條崎嶇顛簸的道路」。
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