莫迪X帳號追蹤者破億 排名全球第7

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X的追蹤者達到1億，根據「印度富比世」（Forbes India）的排名，他的粉絲人數位居全球第7。

莫迪昨晚在X發文說：「在X破億！很高興是這個活躍媒介上的一員，珍惜在這裏的討論、辯論、見解、人們的祝福、建設性批評及其他。」

他寫道，期待未來同樣能有這樣的交流時光。

根據「印度富比世」的排行榜，X追蹤者人數前3名是美國富豪馬斯克（Elon Musk），1億8970萬；前美國總統歐巴馬（Barack Obama），1萬3170萬；以及葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），1億1210萬。

此外，追蹤者破億的名人尚有：加拿大歌手賈斯汀畢伯（Justin Bieber），1億1050萬；美國歌手蕾哈娜（Rihanna），1億810萬；美國歌手凱蒂佩芮（KatyPerry），1億630萬。

美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）、昨天遭槍擊的前美國總統川普（Donald Trump）和美國歌手女神卡卡（Lady Gaga），進入追蹤者人數前10名，但粉絲都未達1億。

印度在野陣營高人氣的領袖，如首都德里的首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）和國會下議院反對黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）等，追蹤者人數都在2800萬以下。

莫迪2009年加入當時稱為推特（Twitter）的X，追蹤者在過去3年內激增3000萬人；他在影音網站YouTube的帳號有近2500萬訂閱者，在圖片及影片分享平台Instagram（IG）帳號有9100萬粉絲。

X是印度政治人物、藝人及其他名人與民眾互動溝通的重要平台，許多新聞稿、對事件的評論、回應都透過X發布。