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投資巨鱷：輝達市值10年內可望飆至近50兆美元

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

科技投資大老安德森（James Anderson）認為，晶片製造商輝達市值可能在10年內達到近50兆美元（約新台幣1630兆元），超過當前標準普爾500指數總市值。

英國「金融時報」報導，因早期慧眼看中特斯拉（Tesla）和亞馬遜（Amazon）等公司而聞名的安德森說：「在最樂觀的情況下，輝達的潛在規模遠遠超過我過往所見，市值可能達到數十兆美元。這不是預測，而是如果人工智慧（AI）能為客戶服務且輝達保持其領先地位，這將成為一種可能性。」

輝達一直是晶片需求激增的主要受益者，這些晶片可用於訓練和運行OpenAI的ChatGPT等強大的生成式AI模型。

自今年年初以來，輝達股價已飆升162%，市值突破3兆美元，較2018年8月的1500億美元飆漲了20倍；當時，蘋果（Apple）成為第一家市值超過1兆美元的美國上市公司

輝達執行長黃仁勳曾說，輝達正處於新一波「工業革命」的中心。輝達今年6月曾短暫超越微軟（Microsoft）和蘋果，成為全球市值最高的上市公司。

安德森表示，輝達「持續呈指數級進步、軟硬體方面的競爭優勢及文化和領導力，正是我們所追求的」。他管理一檔6.5億美元規模的基金，最大持股部位就是輝達。

安德森在致投資者的信函中預估，在一些情況下，輝達股價可能在10年後達到2萬美元，市值約49兆美元，比目前標普500指數總市值約47兆美元還高，這種結果出現的可能性約為10%到15%。

安德森表示，「對我們而言，最重要的是圖形處理器（GPU）在AI領域內外應用的漫長發展過程，從蓬勃發展到潛在停頓，再到產業轉型」，這條發展路徑或許會有波動，若輝達股價一次或多次回檔35%至40%，他不會感到驚訝，「這種事偶而會發生，而且我希望我們會在這種情況下加碼」。

至於生成式AI是否被誇大的問題，安德森表示，用於基本服務和消費者服務的狹義生成式AI可能被誇大了，但重要的是生成式AI能否在10年內解決嚴重問題，包括自動駕駛、機器人技術和醫藥新發現，而輝達在支持和提供這些領域的服務部分處於領先地位。

上市公司 指數

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