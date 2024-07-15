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OpenAI執行長奧特曼支持的新創公司 將二氧化碳封存到岩石裡

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼支持的44.01正在研究利用碳礦化封存二氧化碳，同樣鑽研該技術的還有冰島新創公司Carbfix（如圖）。路透
OpenAI執行長奧特曼支持的44.01正在研究利用碳礦化封存二氧化碳，同樣鑽研該技術的還有冰島新創公司Carbfix（如圖）。路透

由OpenAI執行長奧特曼旗下風投公司Apollo Projects支持的新創公司44.01，正在開發一種將二氧化碳注入地下一公里、經化學反應變成石頭的技術，最近完成A輪融資，正朝向讓這種限制全球暖化影響的技術商業化。

44.01（命名源於二氧化碳分子質量）的總部在阿曼，它的封存方法是將二氧化碳和水的混合物，經鑽孔注入橄欖岩的裂縫裡，透過橄欖岩的礦化過程，使其礦物質與二氧化碳發生反應，生成固體碳酸鹽。橄欖岩通常位於地球內部深處，但阿曼在地表附近發現這種礦藏。

44.01的創辦人兼執行長Talal Hasan說，用他們的技術在地下固碳，需時不到10個月，遠短於自然界需時數十年。

44.01已完成A輪融資籌得3,700萬美元，希望在阿曼和阿聯酋將技術商業化。根據目前的測試，44.01的技術每天可儲存大約50到60噸二氧化碳，該公司目標是以商業規模每日封存100噸二氧化碳。

現今將將二氧化碳永久封存於地下有兩種方法：一是碳礦化技術，除了44.01之外，冰島新創公司Carbfix也在研究這項技術；另一是將二氧化碳流體（超臨界流體）儲存於多孔岩石，例如含鹽含水層或老油氣儲集層，後者是目前封存溫室氣體的主要方法，但壓力增加時可能導致二氧化碳外洩回到大氣中，所以後續還需監控。

碳礦化的成本可能高達超臨界封存的三倍，但優勢就在於，根據彭博全球環境基金2022年白皮書，「幾乎能消除所有二氧化碳外洩的風險」，可以封存數十億噸二氧化碳。到本世紀中，實現淨零排放可能需要每年清除和封存數十億噸二氧化碳，封存空間至關重要。

44.01的A輪融資融資由Equinor Ventures和阿聯的Shorooq Partners領投，其他投資人包括亞馬遜的氣候承諾基金（Climate Pledge Fund）和Breakthrough Energy Ventures。

暖化 阿聯酋

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