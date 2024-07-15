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AI和折扣促銷下 全球智慧手機市場成長6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大陸官方新的研究數據也顯示 ，iPhone自3月以來銷量開始回升。路透
大陸官方新的研究數據也顯示 ，iPhone自3月以來銷量開始回升。路透

隨著智慧手機市場擴大，蘋果 iPhone上季出貨量也趨於穩定。據IDC統計，全球智慧手機出貨量第2季成長6.5%，而 Counterpoint Research估算賣到消費者的銷量也增加6%。

中國大陸618購物節期間大打折扣促銷，吸引了全世界最大手機市場的消費者，小米和華為在大陸市場均有斬獲。大陸官方新的研究數據也顯示 ，iPhone自3月以來銷量開始回升。

IDC表示，蘋果iPhone 第2季出貨量為4,520萬，比去年同期增加1.5%。Counterpoint的數據則顯示，對消費者端銷售量下降1%，兩家研究機構都發現，iPhone市占率在下降。小米是成長最快的公司，主要受入門級手機和新興市場的推動。

在中國大陸，iPhone面臨來自本地企業以及政府對國營工作場所禁用外國產品的壓力。折扣和新的AI功能可望提升的承諾，有助蘋果和三星電子穩定銷況，三星也即將推出新一代擁有AI功能的手機。

IDC研究主任 Nabila Popa說：「蘋果在第2季的成長趨勢較第1季的負成長顯著改善。一部分歸功於許多地區大幅折扣和促銷活動，也受益於WWDC之後蘋果終於宣布AI策略，」

折扣 消費者

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