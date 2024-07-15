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Wiz是何方神聖？Google據傳竟開出230億美元的併購天價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
若順利收購 Wiz 將有助於提升Google母公司Alphabet 在雲端領域的實力。美聯社
若順利收購 Wiz 將有助於提升Google母公司Alphabet 在雲端領域的實力。美聯社

Google據報導打算斥資230億美元收購網路安全新創公司Wiz，若順利成交，這將Google 歷來規模最大的一次併購交易。

Wiz在官網上形容自己的宗旨是幫助客戶建立安全的雲端環境，使業務發展更加流暢，透過在雲端環境創建的平台，讓客戶能夠快速發現並解決潛在安全風險

Wiz總公司設於紐約，在美國和以色列設有辦事處。據官方介紹，該公司和亞馬遜、微軟和Google等多家大型雲端運算公司均有合作。

這項收購有助於提升Google母公司Alphabet 在雲端領域的實力，這是一個重要且不斷成長的業務，但Alphabet始終落後同業。

自2020年成立以來，Wiz 身值一路飆升。今年5月成功融資10億美元，估值已高達120億美元。

隨人工智慧（AI）崛起，惡意軟體和勒索軟體的風險也升高，無形中增加對網路安全的需求。根據彭博彙整的數字，今年公布的網路安全交易價值已經上升32%，達到34億美元。

相較於其他大型科技公司，Google近年來收購方面較為保守，也避免大手筆收購。外傳收購Wiz的交易規模，將遠超過Google迄今為止最大的交易。Google 上一筆最大併購，是2012年以125億美元收購Motorola Mobility。

Google 也努力擴大網路安全業務，主要瞄準雲端運算領域。Google 有史以來第二大筆收購，是兩年前以近54億美元收購另一家安全公司Mandiant。

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