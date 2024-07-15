日圓貶值勢力太大 恐怕日本央行本月升息也難扭轉

日圓疑似再次受到干預影響，但本月底日本銀行（央行）決策見真章之前，還有許多路障有待克服。

儘管明顯受到干預再加上美國公債殖利率下跌的提振，日圓上周對美元升值仍不到2%。由此可見日圓需要更多來自日本當局的幫助，才能徹底擺脫貶值格局。

日圓今年已貶值11%，加劇日本通膨壓力，也因此日銀本7月31日有可能實施2007年來第二次升息。根據彭博對經濟學家調查，交易員關注周五公布的日本6月通膨率料上揚至2.9%，遠高於日本央行2%的目標。

野村證券公司外匯策略部主管後藤祐二郎（Yujiro Goto）說：「如果日圓在7月開會前繼續走弱，日銀勢必得考慮及早升息，即使他們同時將決定減少購債的步調。」野村在上周四指出，明顯的干預讓讓日銀也受到必須跟進緊縮貨幣政策的壓力。

根據交換契約市場，日圓上周四走升之前，日銀升息10個基點的機率已從59%降至51%。如果日銀真的升息，日圓應有反彈的空間，但即使如此，恐怕仍不足以讓日圓擺脫空頭格局。

後藤認為，如果日銀升息15個基點，日圓可能為此升值個2-3日圓，但僅靠升息可能不足以改變日圓 ∕ 美元的走勢。交換契約顯示，這種升息幅度發生的機率僅約35%。

同樣地，巴克萊銀行雖預測日銀本月會將目標利率調升至0.25%，但也認為對日圓的影響有限，並預測日圓兌美元將在本季末達到160。上周五，日圓兌美元約在158左右，周一貶值0.3%至 158.31。

彭博針對央行帳戶的分析顯示，日本上周四可能投入約3.5兆日圓（220億美元）來支撐日圓，顯然是今年的第三度干預。

巴克萊亞洲外匯和新興市場宏觀策略主管Mitul Kotecha在新加坡表示，「儘管日圓疲弱增加了市場對日本央行本月升息的預期，但我們認為國內外的殖利率差異過大，不足以支撐持續的逆轉」。

日圓多頭可能本周只有指望周二公布的美國零售銷售數據，會顯示美國經濟正在放緩，這會帶為美國公債殖利率帶來下跌的壓力，進而帶動美元對日圓走貶。如果數據強勁，市場焦點將迅速回到日本央行的政策決定。