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Google母公司Alphabet傳將斥巨資230億美元 收購資安公司Wiz

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google母公司Alphabet傳出將以230億美元的價格收購新創資安公司Wiz。路透
Google母公司Alphabet傳出將以230億美元的價格收購新創資安公司Wiz。路透

根據知情人士，搜尋巨擘Google母公司Alphabet傳出正洽談收購新創資安公司Wiz，交易金額可能高達230億美元，這將是Alphabet有史以來最大的一筆收購案。

這筆交易可能「很快」達成，也許是數周時間，但因為許多細節問題尚待解決，最後也有可能破裂。Alphabet和Wiz都沒有立即回應置評請求。

Wiz能為Alphabet在雲端運算領域的努力錦上添花。Wiz主要幫助企業確保雲端程式的安全，客戶包括Salesforce、Mars和寶馬（BMW）等跨國集團。隨著企業愈來愈常在線上操作軟體並儲存數據，Wiz的營收隨之激增，年度經常性收入已達約3.5億美元，

Wedbush分析師Dan Ives透過電郵表示，Google買Wiz是明智的戰略舉措，「對微軟和亞馬遜發出警示」。Google一直在雲端運算領域追趕亞馬遜和微軟。兩年前，Google以54億美元收購了另一家資安公司Mandiant。

這筆交易將考驗反壟斷監管機構的態度，近年來科技集團收購同業新創公司頻受打擊。Alphabet上一筆大交易是十多年前以125億美元收購Motorola Mobility。

根據Ives，拜登政府的聯邦貿易委員會大力打擊科技業的反競爭行為，但如果共和黨籍的川普在秋季大選獲勝、重返白宮，情況可能會發生變化。他說：「我們預計聯邦貿易委員會會非常軟弱，科技交易也會加速。」

Wiz四年前成立，今年5月，它在由Andreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners和Thrive Capital領投的一輪融資中以120億美元的估值籌到10億美元。

Wiz創辦人兼執行長Assaf Rappaport曾是前微軟高階主管，他當時表示，「2024年是整合之年——對Wiz和整個行業來說都是如此」，該公司融資有一部分會用於收購。Wiz最近收購了雲端偵測和回應公司Gem Security。

Alphabet 資安

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