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川普遇襲 專家：美降息恐再延

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

美國前總統川普遇襲，經濟學家指出，這次事件讓川普的勝選機率跟著提高，由於川普揚言當選後將再加碼關稅，恐引發通膨問題，聯準會可能會再放慢降息步調。此外，法人認為台股不至於受影響，國安基金相關官員則說，台股有基本面加持，對於美國大選對經濟及資本市場的影響會密切關注。

台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，「利率期貨指數」以市場對美國降息時間預期作為主要標的，目前預期九月降息的機率達七至八成，但川普遇襲可能使勝選希望更高，考量川普揚言採取的加碼百分之十關稅，將導致通膨惡化，聯準會可能會再放慢降息步調；此外，比特幣在川普遇襲後上漲逾百分之二點五，也反應市場對於川普勝選可能性增加將惡化通膨的預期。

針對川普遇襲，李鎮宇示警，首先，美國降息時間可能延後；其次，建議政府成立應變小組，該為賴清德總統註冊一個川普創辦的社交媒體Truth Social帳號；最後，台灣也可能受到「無差別關稅格鬥的衝擊」。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則說，川普的贏面本來就大，遇襲之後勝率更高，由於川普大舉加碼關稅、嚴格限制移民政策的主張，將成為明年推升通膨的助力，這將使聯準會啟動降息面臨挑戰。他表示，由於關稅全面加碼對美國民眾衝擊也會過大，因此還是要觀察川普接下來如何向其他國家用關稅作籌碼交換的結果。

至於台股會否受到川普遇襲的影響，統一投顧董事長黎方國說，川普的勝率原來就高，並非選情陷於撲朔迷離，因此不至於對台股有衝擊。他分析台股本周的三大利多，一是Ｓ&P 500的成分股，根據日前公布的第二季財報，獲利成長百分之八點八至百分之九；二是台積電將在周四開法說會，而且最新公布的財報對第二、三季的展望樂觀；三是市場對聯準會九月降息的預期，已開始對貨幣基金有所影響，更多的資金會從貨幣基金被逼出來。

此外，國安基金相關官員指出，目前台股有一定的基本面加持，對於美國大選對經濟及資本市場的影響，也會密切關注。

台股 川普 美國大選

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