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油電車夯 白金ETF人氣旺

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

投資人投入資金到白金指數型基金（ETF）的速度正達四年來最快，積極押注消費者對油電混合動力車的興趣回升，以及傳統內燃引擎汽車的需求會展現韌性。

英國金融時報（FT）報導，實體白金支持ETF的白金持有量，第2季激增約44.4萬英兩，增加數量相當於年需求量的約6%，且是2020年來最多。油電車和傳統引擎車都使用白金，以減少廢氣排放。

世界白金投資協會（WPIC）研究總監史特爾克表示：「投資人（對白金的投資）興趣來自於電池電動車成長放緩，以及內燃引擎車的存在時間預估將比原先料想還久。」

這波ETF的資金流入，已幫助推動白金價格在5月中旬為止的一個月內，大漲20%；白金價格去年6月來的多數時間都不到每英兩1,000美元，後來小漲到每英兩1,014美元，但還不到2008年歷史高點2,240美元的一半。

消費者對成本和充電基建的擔憂，導致電動車銷售成長放緩，促使福特和Stellantis等全球車廠都正擴大推出油電車，車廠投資於油電車技術上的花費遠少於電動車，但利潤率卻更高。

油電車銷售暢旺已帶動豐田汽車獲利創新高，最近還發表了新一代內燃機引擎，預期全球電動車轉型所花時間會比預想還久。

法國巴黎銀行數據顯示，歐洲的油電車銷售今年來已攀增21%至130萬輛。

ETF 金價 電動

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