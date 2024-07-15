美國熱浪財損 拉響警報

正在炙烤著數千萬美國民眾的熱浪，可能使農作物枯萎、道路變形，以及電力供應中斷，各大城市、監管機關和企業都對熱浪造成的成本上升發出警報，熱浪每年導致數百億美元的損失，其中許多難以量化，且不在投保範圍內。

道瓊社報導，加州本月發布了一項熱浪造成的經濟損害及人員傷亡報告，該州保險監理官拉洛說：「酷熱不僅是天氣事件，這是一場無聲無息、不斷擴大的災難，正在嚴重破壞健康、經濟及基礎設施。 」

政府資料顯示，熱浪已日趨密集、持續時間更久，且頻率是60年前的三倍。這種上升趨勢還將持續下去，因為氣候變遷使更多地區易遭受破紀錄高溫的影響。

標準保單的設計是針對突發和意外損害，例如火災、風暴和失竊等，通常不會承保炎熱的影響，因為這種損失會延後顯現。美國財產意外險協會（APCIA）副總裁柯林斯說：「酷熱造成的損失常在未來才顯現。」

怡安保險經紀人公司（Aon）3月的報告指出，極端高溫光是每年對美國農業及營建業生產力所造成的損失，估計約1,000億美元。這可能包括在炎熱天氣中激增的勞工受傷人數。根據勞工賠償研究所，當氣溫升至華氏95度（攝氏35度）以上時，營建工人受傷的人數比天氣溫和時高出20%。

高溫也會影響農作物產量與品質，且可能要等到收穫時才知道災情。製造商也難以倖免，高溫可能導致機器故障，並使工人需要更多休息時間。加州對七次熱浪的研究估計，製造業生產力的損失超過7億美元。但企業經常發現幾乎沒有辦法彌補這種損失。

近年一種根據氣溫支付理賠金的保單日益受到青睞。這種所謂的「參數型保險」，本質上是押注未來會有多熱，並能讓企業規避傳統保險難以承保的風險。怡安執行董事邁爾說，公用事業及其他能源公司採用這種由氣溫觸發的理賠方式已有一段時間，而營建與農業等其他產業也有興趣。