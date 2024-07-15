歐航管吃緊 航班延誤惡化

歐洲航空業者警告，航空交通管制的問題以及不時出現的惡劣天候，可能會讓數百萬旅客的夏季旅行受到干擾。

英國金融時報報導，根據歐洲航管組織（Eurocontrol）的數據，在7月首周，歐洲只有56%的航班準時起飛，原因是天候問題和航空限制措施影響了準點率；上個月，乘客遭遇航班延誤的時間累計達470萬分鐘，比一年前增加約三分之一。

繼本月稍早倫敦希斯洛機場與蓋維克機場發生混亂後，歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）上周五（12日）表示，「由於歐洲航管人員不足，出現嚴重航班延誤狀況，導致當天第一波離境的航班中有24%延誤（574架中有135架）。這問題影響了所有歐洲航空公司」。

隨著航空公司航班增加，早已擁擠的歐洲領空面臨更多壓力。惡劣天候、航管人員不足，再加上俄烏戰爭導致歐洲一大片領空關閉，也讓航管網絡更加吃緊。

數據顯示，在6月，歐洲平均每天有33,671航班，比前一年增加5.2%，原因是航空公司增加新運能，以便滿足新冠疫情後爆發的旅遊需求。歐洲航管組織也在聲明中表示：「2024年夏季尤其面臨挑戰，原因是強勁的航空流量成長、網絡飽和以及惡劣天候。」