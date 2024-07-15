ECB 本周利率按兵不動

歐洲央行（ECB）本周四（18日）將召開決策會議，幾乎確定將維持利率不變，總裁拉加德可能暗示9月將再度降息，但不會做出有力的承諾。

ECB多位決策委員已公開表示，預料今年底前將再升息2碼，但這並非決策委員的普遍共識。彭博經濟學家也預測今年將再降息2碼。

分析師指出，ECB若要在9月降息，需要通膨壓力進一步下降的訊號，尤其是陸續在8月底及9月初公布的第2季重要數據，以及每月通膨報告。

ECB也將在16日將公布第2季銀行放款調查，將是ECB決策的重要參考，可能顯示信用需求與供給持續減少，即銀行放款持續減少，但預估僅減少1.5%，這可能令ECB官員覺得降息過程必須審慎。

歐元區17日將公布6月消費者物價指數（CPI）最終值，之前公布的初估值為年升2.5%，略低於5月的2.6%，核心CPI年升率初估值維持在2.9%，高於市場預估的2.8%。ECB將觀察最終值，進一步了解通膨上升的背後推力。