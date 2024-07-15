ECB 本周利率按兵不動
歐洲央行（ECB）本周四（18日）將召開決策會議，幾乎確定將維持利率不變，總裁拉加德可能暗示9月將再度降息，但不會做出有力的承諾。
ECB多位決策委員已公開表示，預料今年底前將再升息2碼，但這並非決策委員的普遍共識。彭博經濟學家也預測今年將再降息2碼。
分析師指出，ECB若要在9月降息，需要通膨壓力進一步下降的訊號，尤其是陸續在8月底及9月初公布的第2季重要數據，以及每月通膨報告。
ECB也將在16日將公布第2季銀行放款調查，將是ECB決策的重要參考，可能顯示信用需求與供給持續減少，即銀行放款持續減少，但預估僅減少1.5%，這可能令ECB官員覺得降息過程必須審慎。
歐元區17日將公布6月消費者物價指數（CPI）最終值，之前公布的初估值為年升2.5%，略低於5月的2.6%，核心CPI年升率初估值維持在2.9%，高於市場預估的2.8%。ECB將觀察最終值，進一步了解通膨上升的背後推力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言