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高盛：南非最快周四降息

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

儘管經濟學家大多認為南非央行本周將按兵不動，但高盛認為該央行最快本周將降息1碼，市場也押注這個機率超過50%。

彭博資訊訪調的經濟學家共識顯示，南非央行本周將維持基準利率於8.25%不變，因為5月通膨年升率雖下滑到5.2%，但還沒降到央行3%~6%目標區間的中位數，還不足以驅使該央行降息。南非央行已一再表達對通膨降速不如決策官員預期的憂慮。

不過，高盛經濟學家馬席尼（Andrew Matheny）預測，南非蘭德匯率走強、供應震撼減弱，以及5月大選的結果，都已為南非央行18日降息1碼鋪路，「我們認為，從幾個面向來看，南非寬鬆貨幣政策的論據已大幅增強」。

此外，利率交易員也押注南非央行本周降息1碼的機率為52%，遠高於10日的20%。法國巴黎銀行中東歐、中東及非洲首席經濟學家舒茲也預測該央行18日會降息1碼，美國6月通膨趨緩也幫助強化降息根據。

不過，高盛的馬席尼也提醒，儘管高盛認為本周降息的根據強烈，南非央行始終未明確暗示近期就會降息，削弱了該公司對降息時機的信心。

南非 通膨

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