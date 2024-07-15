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義國右翼政府擬重啟核能 逆轉35年反核立場

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
義大利35年前關閉最後一座核電廠，但如今總理梅洛尼政府將推動立法興建SMR核電廠。 （路透）
義大利35年前關閉最後一座核電廠，但如今總理梅洛尼政府將推動立法興建SMR核電廠。 （路透）

義大利在35年前關閉最後一座核電廠，但現在總理梅洛尼的右翼政府計劃重啟核能，以降低義國的碳排。

英國金融時報（FT）報導，義大利環境和能源安全部長弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）表示，政府正計劃立法，允許投資能在未來十年內運轉的小型模組化核能反應爐（SMR）。

弗拉廷說，核能須在2050年前達到占義大利至少11%的發電比重，以減輕國家對進口化石燃料依賴，「為了擁有保證持續的乾淨能源，我們必須增加核能配比」。他說，太陽能和風力等再生能源「無法提供我們需要的安全」，反映義國政府對這些技術的懷疑。

義大利在1960、1970年代蓋了四座核電廠，原本還計劃進一步擴大。但1986年發生車諾比核災後，義國民眾公投以壓倒性的支持，中止補貼新電廠，並在反核情緒高漲下，1990年關閉了所有核電廠。

弗拉廷說，他有信心義大利人能克服對核電的長年「厭惡」，因為最新技術「將帶給家庭和企業不同等級的安全和利益」。他說，過去的公投結果不會阻礙梅洛尼政府推動新法來重啟核能；義大利在這個產業一直保有「高度能力」，該國的頂尖研究機構和企業一直活躍於國際市場的核能供應鏈。

梅洛尼政府在推動核能的同時，也正對太陽能發展實施新限制，因擔憂太陽能板激增會威脅到糧食安全，以及擔心若過度仰賴太陽能板，可能受到生產大國中國大陸的政治或商業影響。

許多義大利人也抱怨光電板破壞該國的美麗鄉村景色。弗拉廷說，「光電板蓋在我們吸引觀光客的山丘上，不是讓人太開心」。

核能 核電 義大利

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