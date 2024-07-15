美股財報季 緊盯五題材

美股財報季即將進入熱轉階段，投資機構正密切關注五大主題：獲利成長之勢是否會擴及其他類股、各類股獲利表現、中國大陸經濟復甦前景、人工智慧（AI）行情及政治風險。上市公司業績必須如預期般亮麗，尤其是大型科技股。

彭博資訊彙整的數據顯示，分析師預估標普500指數成分企業上季獲利將比去年同期增加9.3%，是2021年第4季以來最大增幅，獲利成長超標的障礙甚高。

投資機構將先從財報觀察大盤漲勢能否擴大，焦點可能從「科技七雄」轉向其他類股。分析師預測，科技七雄以外的企業上季獲利將比去年同期增加5.4%，為至少六季以來首見成長，到第4季時成長率將達二位數。彭博分析師則預估，科技七雄上季獲利將成長29%。

第二，各產業獲利前景分歧，難找出贏家。在11大類股中，預估科技、電訊服務及醫療類上季獲利增幅超過10%，但不動產、傳統工業及原料業獲利可能萎縮。

第三，中國大陸將公布第2季經濟成長率，且中共將召開「三中全會」。美國企業與投資機構密切觀察中國經濟走勢，政策動向，及對全球經濟的影響，尤其是非必需消費品、科技、傳統工業及汽車股。

第四，人工智慧（AI）仍將是關注焦點。由於大型科技股獲利成長可能減速，投資人將緊盯公用事業商及資訊中心等企業將如何部署AI支出，及這些投資能否推升AI類股。

第五，美國總統大選及選後相關政策引發的不確定性，是今年美股的一大變數，而電動車、電池、太陽能、關鍵原料、鋼、鋁等製造業者都面臨風險，且深受法規影響的金融與醫療業也可能成為箭靶。