快訊

溫網／混雙登頂！ 謝淑薇奪第9座大滿貫金盃

美股財報季 緊盯五題材

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美股財報季即將進入熱轉階段。（路透）
美股財報季即將進入熱轉階段。（路透）

美股財報季即將進入熱轉階段，投資機構正密切關注五大主題：獲利成長之勢是否會擴及其他類股、各類股獲利表現、中國大陸經濟復甦前景、人工智慧（AI）行情及政治風險。上市公司業績必須如預期般亮麗，尤其是大型科技股

彭博資訊彙整的數據顯示，分析師預估標普500指數成分企業上季獲利將比去年同期增加9.3%，是2021年第4季以來最大增幅，獲利成長超標的障礙甚高。

投資機構將先從財報觀察大盤漲勢能否擴大，焦點可能從「科技七雄」轉向其他類股。分析師預測，科技七雄以外的企業上季獲利將比去年同期增加5.4%，為至少六季以來首見成長，到第4季時成長率將達二位數。彭博分析師則預估，科技七雄上季獲利將成長29%。

第二，各產業獲利前景分歧，難找出贏家。在11大類股中，預估科技、電訊服務及醫療類上季獲利增幅超過10%，但不動產、傳統工業及原料業獲利可能萎縮。

第三，中國大陸將公布第2季經濟成長率，且中共將召開「三中全會」。美國企業與投資機構密切觀察中國經濟走勢，政策動向，及對全球經濟的影響，尤其是非必需消費品、科技、傳統工業及汽車股。

第四，人工智慧（AI）仍將是關注焦點。由於大型科技股獲利成長可能減速，投資人將緊盯公用事業商及資訊中心等企業將如何部署AI支出，及這些投資能否推升AI類股。

第五，美國總統大選及選後相關政策引發的不確定性，是今年美股的一大變數，而電動車、電池、太陽能、關鍵原料、鋼、鋁等製造業者都面臨風險，且深受法規影響的金融與醫療業也可能成為箭靶。

成長率 科技股

延伸閱讀

駐英處辦研討會 台灣專家談AI與生醫科技

道瓊回4萬點 台積電ADR強彈…美股三大指數周線齊揚

新iPhone傳再增備貨 台積、鴻海等旺季效應可期

產業追蹤／工業5G專網推進 還需加把勁

相關新聞

10年期美債殖利率直直落 總統大選風向改變...將是最大風險

隨著美國聯準會（Fed）愈來愈接近啟動降息，美國10年期美國公債殖利率連兩周下滑，促使一些華爾街專家押注，10年期美債殖...

三星「屋漏逢雨」員工想跳槽 內部瀰漫悲觀氛圍

南韓三星電子正陷入危機，在高頻寬記憶體（HBM）與晶圓代工領域落後同業之際，現在又碰上工會罷工危機升溫。內部人士透露，不...

義國右翼政府擬重啟核能 逆轉35年反核立場

義大利在35年前關閉最後一座核電廠，但現在總理梅洛尼的右翼政府計劃重啟核能，以降低義國的碳排。

油電車夯 白金ETF人氣旺

投資人投入資金到白金指數型基金（ETF）的速度正達四年來最快，積極押注消費者對油電混合動力車的興趣回升，以及傳統內燃引擎...

美國熱浪財損 拉響警報

正在炙烤著數千萬美國民眾的熱浪，可能使農作物枯萎、道路變形，以及電力供應中斷，各大城市、監管機關和企業都對熱浪造成的成本...

美股財報季 緊盯五題材

美股財報季即將進入熱轉階段，投資機構正密切關注五大主題：獲利成長之勢是否會擴及其他類股、各類股獲利表現、中國大陸經濟復甦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。