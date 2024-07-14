韓國導入碳權交易促企業減碳 謹慎評估開放市場

韓國碳權價格在2023年一度跌至史上最低價，除了受到COVID-19疫情影響，其實還代表企業減碳成果優於預期。韓國政府為達成減碳目標，對於碳權市場開放對象相當謹慎，明年起全面開放券商入場後，預期將推升碳權市場價格。

為了實現溫室氣體減排目標，韓國自2010年起實施溫室氣體目標管理制度，僅是單純限制企業排碳量，若企業無法達成目標減碳量就會被罰款；但是這種作法缺少企業自主減碳的誘因，因此2015年起導入類似歐盟的碳權交易制度，嘗試利用市場機制促使企業自主減碳。

韓國與歐盟碳權交易市場的最大差異，除了韓國碳權交易體系涵蓋對象的碳排量達到全國的74%，較歐盟高出許多之外，韓國為了促進業者實質減碳，對於市場參與對象的開放程度相當謹慎。初期僅限實際有排碳量的業者及相當少數的金融業者，避免產業過於利用金融交易制度規避，也減少過多買家湧進市場炒高價格的風險。

負責碳權交易工作的韓國交易所接受中央社訪問時表示，韓國政府導入交易制時設定長期時程，至今可以視作示範及適應期，參與者主要是產業，在初期配額充足的狀況下整體偏向「賣家市場」，需求不高、市場價格自然就偏低。這也導致韓國碳權價格在2023年跌至史上最低價，與同期步步高升的歐盟碳權價格形成對比。

主管碳權交易的韓國環境部指出，影響市場價格因素複雜，韓國碳權價格低也可說是代表企業減排成果比預期更好，所以沒有購買碳權的需求；另外就是COVID-19疫情期間與疫情後的經濟成長率較預估值低，工廠減少生產，排碳量減少，碳權需求與價格自然也下降，隨著近期產業需求復甦，碳權價格也出現回溫跡象。

為了進一步活化碳權市場，韓國政府去年9月召集相關部會擬定「碳權交易市場活化方案」，規劃逐步開放證券商、乃至個人參與碳權交易，今年以NH投資證券作為示範業者首先建立代理交易系統，預估明年起將正式擴大至所有證券公司，後續再視狀況謹慎擬定開放個人進入市場的時機與措施。

韓國交易所說明，隨著間接投資者進入市場，碳權需求量上升，期待平衡目前供過於求狀況，使市場價格達到更合理的穩定水準，明年起開放金融業者加入後，預期將推升碳權價格。

韓國環境部指出，溫室氣體減排「國家自定貢獻」（NDC）目標初期設定的減排率較低，後期將大幅增加，業者都能預期未來減排需求、提前因應，碳權價格也可能因企業減排速度跟不上目標、需求增加而上升。

根據巴黎協定，包括韓國在內的締約國家會就溫室氣體減排定期提交NDC目標，韓國最新訂定的目標是在2030年將溫室氣體排放量降至2018年的6成以下，並在2050年達到碳中和目標。

透過導入代理交易制度，首先最直接能提高國內業者進行碳權交易的便利度，增加市場參與度及交易量，中長期來看，隨著交易活化、市場參與者增加，有助碳權市場價格穩定在合理範圍。

但韓國交易所也指出，韓國碳權交易制度起初並未設定讓金融業者加入，現在為開放市場，必須召集相關單位重新擬定制度，規避相關風險，業者也需要重新適應的時間；若是較晚導入碳權交易的市場，在初期就考慮讓金融業者參與的制度，可能有助市場更快穩定。