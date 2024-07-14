華爾街日報訪調 專家示警：川普回鍋加劇通膨

即便川普很喜歡提到在拜登主政時，美國通膨觸及40年新高，但最新調查顯示，多數經濟學家認為，若川普再度入主白宮，通膨可能更為嚴重。另外，摩根大通執行長戴蒙在12日警告，儘管近期物價壓力有趨緩跡象，但通膨和利率仍有可能走高。

華爾街日報（WSJ）在本月5日~9日進行季度調查，調查了68名金融專業人士和學者，有50人答覆川、拜相關問提，其中約56%認為若川普回鍋，通膨會比拜登連任要高，僅有16%持相反意見，其餘認為差別不大。

經濟展望集團首席全球經濟學家鮑莫爾說：「我想實質的風險在於，川普主政下通膨會加速。」他說，這可能導致聯準會（Fed）維持更高的利率水準。

儘管呼籲拜登退選的聲浪不斷增強，但經濟學家對通膨和利率的看法，似乎主要受川普在貿易和移民等領域的政策傾向左右，因此即便民主黨換將，這些評估也不會出現太大變化。

川普已提議對進口貨物全面加徵10%關稅，並對中國大陸的貨物加徵60%關稅。他也承諾上台後，將推動歷來最大規模的無證移民遣返，可能減少部分產業的勞力供應。

51%受訪的經濟學家認為，若川普當選總統，聯邦預算赤字會較高，僅有22%認為拜登主政會較高。川普已矢言延續他在前一任期推動、即將在明年底失效的減稅政策，而拜登將任由對美國最富裕族群的減稅政策到期，並將提高企業稅率及其他幾個稅目的稅率。

更龐大的預算赤字，將為通膨和利率構成上行壓力，59%經濟學家認為，在川普就任後利率會較高，僅16%認為拜登連任時，利率較高。

不過，也有數名經濟學家認為，這兩位候選人對控制赤字均無太大興趣，特別是在國會由其所屬政黨掌控時。

另外，儘管川普已加強對Meta執行長祖克柏的抨擊力道，但Meta公司12日表示，將取消對美國前總統川普臉書和Instagram（IG）帳號實施的限制，因該公司相信「美國民眾應該能在同一基準上，聽到這位美國總統候選人的聲音」。

在2021年初，川普的臉書帳號遭禁，因為他宣稱2020年的大選造假，並讚揚其支持者在2021年元月衝入國會的舉動。Meta去年2月恢復川普的帳號，但表示將會監看川普的貼文是否再有違規情形，若再違反規定，會再度停權。Meta今天取消這些限制。