道瓊回4萬點 台積電ADR強彈…美股三大指數周線齊揚

美國股市道瓊工業指數上周五（12日）史上第二度站上4萬點。美國通膨數據降溫，聯準會（Fed）對9月降息深具信心。台積電在內科技業本周的法說會，將牽動美大型科技股乃至類股輪動表現。

道瓊工業指數上周五上漲247點，漲幅0.6%，收在40,000點，重登5月頭一次站上的4萬點高峰。標普500指數和那斯達克綜合指數各上漲0.6%，三大指數周線全面收漲。

輝達（NVIDIA）和台積電ADR各反彈1.4%和1.5%的帶領下，費城半導體指數上周五收漲1.3%，周線全都收紅，連兩周上漲。

美股上周開始出現類股輪動之勢，今年表現落後的道瓊工業指數周線上漲1.9%，領先標普1.3%的漲勢，而今年表現最佳的那斯達克僅上漲0.7%。羅素2000小型股指數一周大漲6%，創下去年11月以來最佳單周表現。

上周四公布的數據顯示消費者物價持續降溫，引發投資人轉進今年表現落後的股票，押注會因降息受益的產業。

美國10年期公債殖利率上周五下跌3個基點至4.18%，交換合約已完全反映9月降息1碼（0.25個百分點），並預期今年會降息超過兩次。

面對美國即將來臨的降息，投資人也面臨困難的選擇：是否繼續持有漲勢已逾一年的大型科技股？還是轉向原本不受青睞但可能受益於降息的股票？

巴隆周刊指出，科技股持續上漲的條件依然存在。根據FactSet數據，標普500科技類股未來兩年每年獲利仍將成長15%。

台積電（2330）本周四（18日）舉行法說會，若能如幾家券商所料調高全年業績展望，勢必能激勵隔洋的AI晶片股繼續上漲。

艾司摩爾（ASML）本周三將先一步公布財報，也可視為AI需求的風向球。