金價連三紅 站穩2,400美元

隨著投資人對聯準會（Fed）將降息的信心增強，現貨黃金12日小跌0.1%，仍力守每英兩2,400美元以上，且本周漲0.8%，周線連三紅。8月交割的黃金期貨12日持平，報每英兩2,420.7美元。

在11日公布的美國消費者物價（CPI）升幅意外低於預期後，提升了Fed降息的希望，使得金價再次突破2,400美元，並攀抵5月22日以來最高，12日雖小幅回檔，仍盤旋在2,400美元之上，報2,411美元。

儘管面臨高利率、通膨黏著等不利因素，但在各國央行買盤強勁、投資人需求、以及政治風險升高時資金會湧進黃金之下，國際金價今年迄今上漲17%。展望下半年，傳統上影響金價的兩股力量（美債殖利率和美元）勢將扮演更吃重的角色。

另一方面，國際油價12日收跌約0.4%，因為以色列和哈瑪斯達成停火協議的可能性上升，蓋過美國原油需求上升的影響。西德州原油期貨12日收低0.4%，跌至每桶82.21美元；布蘭特原油期貨則下跌0.4%，報每桶85.03美元。