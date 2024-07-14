能源轉型代價 鋰電池產生化學汙染物

最新研究顯示，常見於日常電子產品和多數電動車的鋰離子電池，具有一種會汙染土壤和水源的全氟／多氟烷基物質（PFAS）類永久化學物質。科學家藉此研究呼籲，在轉型乾淨能源的同時，應及早設想相關的防範與風險評估措施。

BusinessInsider報導，這篇發表在《自然通訊》（Nature Communications）的研究指出，用於鋰離子電池中，使其更耐熱並具導電能力的雙全氟烷基磺酰亞胺（bis-FASIs），屬於一種PFAS物質；科學家如今在美國、比利時和法國等地鋰離子電池工廠附近所採集的空氣、水源、雪、土壤和沉積物樣本中，發現高濃度的bis-FASIs。

PFAS被稱為「永久化學物質」，是因為它會迅速在環境、人類和動物體內累積，且數千年都難以分解。PFAS也被認為和許多健康問題有關，包含肝臟損害、高膽固醇和慢性腎臟病等。

研究人員在2022年1至10月間，在包含3M和Arkema在內、使用永久化學物質工廠的周遭87個地點發現，製造設施附近的bis-FASIs濃度高於十億分之一（ppb，1,000公升的溶液中含一毫克的某物質），超過美國環境保護署（EPA）今年針對飲用水中最常見的兩種永久化學物質，所設定的一兆分之四（4ppt）的濃度上限。

此外，研究也檢測17種用於筆電、智慧手機、平板電腦、電動車等產品的電池，其中11種驗出bis-FASIs。而由於鋰離子電池的回收率僅約5%，研究人員也著手分析垃圾掩埋場周遭地區，發現來自北卡羅萊納州掩埋場現有樣本的bis-FASIs濃度，接近十億分之一（ppb）的範圍。

這項研究是首個針對使用bis-FASIs的鋰離子電池的生命周期評估。至今尚無該物質對人體影響的研究。

美國聯邦政府目前尚無針對bis-FASIs所制定的法規。但研究提到，移除飲用水中PFAS的技術，也可用來去除bis-FASIs。