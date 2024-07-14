電力地圖改變 將跨洲輸電…Xlinks擬打造2,500英里海底電力線

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
Xlinks將建造一條約2,500英里長的海底電力線，將摩洛哥的風電和太陽能發電輸送到英國。（路透）
Xlinks將建造一條約2,500英里長的海底電力線，將摩洛哥的風電和太陽能發電輸送到英國。（路透）

世界正在邁入一個跨大陸輸送電力的新時代，非洲的風力與太陽能發電輸往歐洲，將不再是個夢想。

華爾街日報報導，有一項宏偉計畫是，將建造一條約2,500英里長的海底電力線，將摩洛哥的風電和太陽能發電輸送到英國，提供可靠的電力供應，以滿足預期激增的需求。

主導這項專案計畫的Xlinks執行長莫利許表示，這是英國乾淨電力的最佳選項。但他的願景面臨著很大挑戰，須爭取英國政府的補貼、籌集數百億美元，以及從控制海床的國家取得重要的許可。此計畫包括建造一座可能成為蘇格蘭最高建築的巨型電纜工廠，以及一艘用於鋪設線路的特殊船隻。

莫利許已說服包括阿布達比國有公用事業公司TotalEnergies和奇異旗下的電力和風能子公司在內的投資人支持其計畫。Xlinks也在4月完成了一輪1億英鎊的籌資。但Xlinks表示，光是建造成本就需約220億至240億英鎊，因此英國政府的補貼至關重要。

此計畫也象徵電力地圖正在改變。煤炭和天然氣發電廠經常是坐落在其服務區域附近，因此不需要長距離傳輸電力。但風力與太陽能發電場往往需蓋在風力和日照充足的大型空地，距離需要電力的城市比較遠。

北歐的電網已經透過海底電纜連接起來，以共用不斷增長的風能供應。一條從英國到丹麥的475英里電力線已於去年12月啟用，這是舉世最長的陸地連結海底的電網。

缺乏設置風能和太陽能發電廠空間的新加坡，希望在2035年前進口30%電力。去年星國有條件批准相關計畫，欲透過一條長約600英里的海底電纜，從印尼、柬埔寨和越南的再生能源計畫進口大部分電力。

透過將摩洛哥與英國連接起來，莫利許將跨境輸電的構想推升到另一個層次。

甚少地方比摩洛哥西部擁有更豐富的綠能潛力，該區一天最短的日照時間為十小時，而且傍晚會刮起強風。莫利許的Xlinks希望在該地區建造足夠的太陽能發電場、風力渦輪機和電池，以滿足英國8%的電力需求，這相當於700萬戶的家庭用電。

計劃鋪設的四條海上輸電線路需要接近10,000英里的電纜，遠超過現有供應商的能力。因此莫利許創辦了一家電纜供應公司，將在蘇格蘭菲爾利村附近建造一個巨型工廠，廠區內有一座比華盛頓紀念碑還高的塔樓，便於巨大的電纜垂下以便塗上絕緣層。

在美國，正在興建中的一條339英里高壓輸電線，將把魁北克省的水力發電輸往紐約市；另外一條550英里長的線路將把新墨西哥州的風力發電輸往加州和亞利桑那州。

太陽能發電 摩洛哥 英國

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