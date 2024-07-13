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NVIDIA暴跌後反彈沒事了嗎？分析師評估：股價可望再漲30％

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）11日股價在「七大巨頭」科技股賣壓狂湧下重挫，12日止跌回升。投資人可安心了嗎？至少一位分析師認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。

MarketWatch報導。Benchmark分析師艾克里表示，本周稍早他主持一場輝達主管與投資人「爐邊談話」，讓他「更確信」輝達在AI產業的領導地位將保持下去，而且盈餘和營收在可見的未來成長幅度仍將超越預期。

分析師評估成長展望仍強

艾克里在研究報告中寫道：「最值得注意的是，該公司堅信，共同規劃的客戶需求仍會超出自己日益增強的充分供應能力，而且成長展望不受受到客戶內部自研晶片節奏的影響。在客戶逐漸擴大的資本支出預算範圍之內，應該容得下這兩種系統並存。」

輝達股價12日反彈1.4%，收在129.24美元，一掃11日暴跌5.6%、市值一口氣蒸發1,834億美元的陰霾。前一日這支AI晶片股連同「七大巨頭」其他成員都遭遇賣壓襲擊，總計這七支大型科技股當天市值合計失血5,980億美元，主要反映市場對聯準會Fed）即將降息的預期升高，觸動資金輪動，七巨頭全遭下殺，並非輝達本身的問題。

艾克里重申給輝達股票「買進」評等，一如過去三年來的評價，並把目標股價從135美元提高到170美元，暗示可能比目前價位再漲31.5%。

提到輝達推出的新Blackwell晶片，艾克里說，這款新晶片已進入全能生產，在止於10月的會計年度第3季就可望看到第一批營收進帳。輝達第2季財報訂於8月中旬發布。

至於推出新Blackwell晶片恐導致「庫存消化期」、影響需求成長的顧慮，艾克里在報告中指出，輝達與客戶共同的長期規劃顯示，新系統可望獲「積極採用」到至少明年底。

另外，瑞銀分析師團隊也維持給輝達股票「買進」評價，並把目標股價從原先的120美元上調至150美元，理由是最近查訪供應鏈後，確認Blackwell機櫃規模系統「需求動能仍十分強勁」。

股價技術面隱憂尚待化解

周五反彈後，輝達目前股價比6月18日締造的135.58美元歷史新高低4.7%。今年來，該股已飆漲160.97%。

輝達周四遭遇劇烈賣壓，與股價收盤創新高後大幅拉回只隔了三個星期，就技術面而言令人憂慮。

在創新高後的第一個交易日（6月20日，19日美股休市），輝達盤中股價一度暴漲3.8%，終場卻翻黑，收跌3.5%；接下來又連跌兩個交易日，包括6月24日當天暴跌6.7%。

也就是說，輝達在一個月之內，單日股價跌幅超過5%的情況出現兩次。上回發生這種情況，是2022年12月22日跌7%，12月27日跌7.1%。

然而，輝達只要再來一次收盤創新高，就能化解任何技術面的顧慮。

Fed 投資人 科技股 美股 聯準會

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