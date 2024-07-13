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美股下周是否再創新高 可能要看台積電法說會表現

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電下周四（18日）舉行法說會，有機會激勵隔洋的AI晶片股繼續上漲。路透社
台積電下周四（18日）舉行法說會，有機會激勵隔洋的AI晶片股繼續上漲。路透社

美國股市道瓊工業指數周五史上第二度站上40,000 點。美國通膨數據明顯降溫，聯準會（Fed）對9月降息深具信心。台積電（2330）在內科技業下周的法說會，將牽動美大型科技股乃至於類股輪動的表現。

道瓊工業指數周五上漲247.15點，漲幅0.6%，收在40,000.9點，重登5月頭一次站上的40,000 點高峰。標普500指數和那斯達克綜合指數各上漲0.6%，三大指數本周全面收漲。

輝達（NVIDIA）和台積電ADR各自反彈1.5%和1.4%的帶領下，費城半導體指數周五收張1.3%，周線全都收紅，連續兩周上漲。

美股本周開始出現類股輪動之勢，今年表現落後的道瓊工業指數本周上漲1.9%，領先標準普爾1.3%的漲勢，而今年表現最佳的那斯達克僅上漲0.7%。羅素2000小型股指數本周大漲6%，創下去年11月以來最佳單周表現。

周四公布的數據顯示消費者物價持續降溫，引發投資人轉進今年表現落後的股票，押注會因降息受益的產業。

美國10年期公債殖利率下跌3個基點至4.18%，交換契約已完全反映9月降息1碼（0.25個百分點），並預期今年會降息超過兩次。

瑞銀環球財富管理全球首席投資總監赫菲爾（Mark Haefele）說：「我們仍然預期Fed會在9月加入全球降息周期，且今年將降息50個基點。」

面對美國即將到來的降息，投資人也面臨困難的選擇：是否繼續持有帶動漲勢已逾一年的大型科技股？還是轉向原本不受青睞但可能受益於降息的股票？

巴隆（Barron's）指出，科技股持續上漲的條件依然存在。根據FactSet的數據，標普500科技類股未來兩年每年獲利仍將成長15%，因為人工智慧（AI）的應用轉化為企業資本支出，將更多投入於先進軟體和支持軟體的晶片。

台積電下周四（18日）舉行法說會，若能如多家券商所料調高全年業績展望，勢必能激勵隔洋的AI晶片股繼續上漲。

艾司摩爾（ASML）下周三先一步公布財報，也可視為AI需求的風向球。美國企業財報季中，聯合航空（United Airlines）、Netflix將公布財報，將可以窺見各行業和整體經濟更廣泛的面貌。

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