作家楊斯棓環美演講 連結台美人盼台灣更強大

熱血醫師楊斯棓二度到美國演講，10年一瞬，他從白袍素人變成「40刷」暢銷作家。面對台僑長輩，他以大谷翔平人生九宮格目標談友誼之力，鼓勵他們跟年輕世代交朋友，一起讓台灣更強大。

睽違10年，楊斯棓再度赴美演講，擔任「台美人夏令會」的講者之一。9至10日，他應北加州台灣同鄉會之邀，臨時飛往舊金山灣區加場演出。平日中午的活動，不少中生代惋惜無法參加，卻也有不少人是前一天聽到消息，特地前來。

楊斯棓是許多人心中的「熱血醫師」。10年前，他還未脫下白袍，跑遍全台講述核能議題受到關注、也受邀至美國西岸演講。他形容那時的自己「是一個很素人的素人」。這10年，他出了2本書，加總起來共40刷，變身暢銷作家。

這趟環美演講，他以第二部作品《要有一個人》為主軸，濃縮書中22個人物的故事，講述在關鍵時刻挺身而出的「那個人」，啟發聽眾勇於承擔的膽識。

他也期望引起聽眾的共鳴，「要有兩個人，就是你跟我」。

面對台下平均年齡大他數十歲的聽眾，他以流利台語表達，期間秀出日籍二刀流好手大谷翔平（ShoheiOhtani）的「九宮格計畫表」，特別闡述他對「友誼」作為達成核心目標之關鍵步驟的看法，鼓勵長輩們也要有「忘年之交」。

「如果不知道年輕人在想什麼，就要試著跟年輕人交朋友，才能一起做事」，他演講後進一步向記者闡述他對「交朋友」和「人與人之間連結」的理念。

他認為任何一個人都要有能力交「年齡加減自己30歲的朋友」，這樣做的原因，是為了達成某些目標，個人目標之外，還包括讓台灣變得更好的群體目標。

「要成就事情，對的人、人又多，就會好辦事，不是人多就好辦事，如果向量互相抵銷的話，事情還是辦不成，向量堆疊起來，往目標就會越來越接近。」

楊斯棓的第一部作品《人生路引》為閱讀引路，《要有一個人》則是為人生、為生命引路，不僅引領長輩，也希望開啟年輕人的智慧、甚至對台灣的認識。

記者問，在美國長大的孩子，如何透過他的書更瞭解台灣，楊斯棓說，從字裡行間先找到關鍵字、再去找資訊，「我是有意的引導他們去認識經典人物」。

他以胸腔科醫師曾貴海故事為例，「他的衛武營的故事，是台灣的一段歷史，許多住衛武營附近的朋友都說不知道這個故事。要認識台灣，我認為衛武營歷史就是應該知道的事情，如果看文章按圖索驥，對衛武營就有進一步認識」。

楊斯棓也透過生活中實際與人的互動，反映出人與人之間連結的可貴之處。

當記者問楊斯棓，倘若現在流落荒島會帶上哪一本書隨行，他思索一陣之後回答：《安靜是種超能力》。這本書的作者張瀞仁亦是他書中的人物之一。

他說，這位作者在日本演講時他有飛去聽，去感受她跟日本人的互動和應變，更瞭解她做人的細節，認識的深淺程度就不會僅侷限在一個程度下。

他為自己的人際互動觀下了註解，「並不是只有寫在書上而已，對我來說，那些人物都是我生活的一部分，有實際往來，寫進書中才會感人」。