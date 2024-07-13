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緩解車流、空污一手抓 韓國普及雙層電動巴士

中央社／ 首爾13日專電

通勤對不少上班族來說可能是個噩夢，對韓國人更是如此。除首爾市外的首都圈地區，通勤人潮帶來的不僅是道路堵塞、乘客密集導致的不便與安全問題，還有車輛排氣造成的空污。

韓國國土研究院統計顯示，韓國人平均每天通勤都要花2.5小時，對於住在首爾市外、每天必須通勤進市區的人來說，貢獻給各種交通工具的時間只會更長。

由於地方發展不均，韓國半數人口集中於首爾市、京畿道、仁川市等首都圈地區，通勤時段地鐵人潮擁擠、大排長龍的長途巴士站都是每天必經的光景，往來市中心與他市的廣域巴士因乘客過多，開放站席導致人員受傷也成為政府關注的安全問題。

為解決首都圈地區居民通勤需求，及交通工具帶來的空污問題，韓國國土交通部與現代汽車、交通安全公社自2017年起合作，投入60億韓元開發雙層電動巴士，並自2020年起逐步鼓勵業者汰換既有的老舊輕油車。

「我們每年年底會調查各地方需求量，逐步汰換輕油巴士，目標是完全不使用輕油巴士，以電動、氫能及壓縮天然氣驅動的各種巴士搭配營運」，國土交通部廣域交通政策局科長裴小明說明，截至2023年為止，已經累積100台雙層電動巴士上路，2024年預計再替換50台。

韓國國土交通部試算各種公車、客運使用燃料類型產生空污物質量，以及為減少相關空污所耗費的費用，顯示電動、氫能巴士產生的空污物質量較輕油及壓縮天然氣 （CNG）少；同時現行一層巴士載客量為44席，雙層巴士則能容納71席，載客量為1.61倍。

以2022至2033年間逐步更換370台雙層綠能巴士計算，11年間預期可減少空污處理費用達3812億韓元（約新台幣90億元）。因載客量增加，來往首爾市內及周邊站點的年均班次可減少約600趟。

為鼓勵業者更換電動巴士，韓國中央及地方政府皆提供購買巴士及裝置充電設施補助。經營各種短、中、長途巴士路線的KD運輸集團表示，相較於會隨著國際價格波動、變動較大的燃油車，電動車燃料費用穩定且低廉，實際使用也發現零件故障問題較少，同樣有助降低管理費用。

為避免車體增大導致安全問題，雙層電動巴士限速較一般巴士低，並設計可轉動後輪，減少迴轉半徑，駕駛難確認的2樓座位也有監視器，避免行駛間發生意外。「實際開起來比原本的巴士更省力」，有5年經歷的駕駛員說，「載客量增加，客人滿意度也更加上升」。

雙層巴士 電動

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