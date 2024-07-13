台灣團隊首檔美股ETF 陳士駿與傅冠龍紐約證交所敲鐘

YouTube共同創辦人陳士駿和度雷克資本董事總經理傅冠龍，今天在紐約證交所敲鐘，慶祝由台灣金融與人工智慧人才背後操刀的首檔AI驅動ETF在美股掛牌。

陳士駿對兩人在台相遇，合作4年，看到公司斗大商標出現在華爾街成為焦點感到難以置信。

2019年陳士駿和家人搬到台灣，遇到投資銀行背景的傅冠龍，科技遇上金融不算新鮮事，兩人在疫情期間思索未來AI與投資策略連結的發展，2023年在美國成立度雷克進化科技（Draco Evolution），推出AI驅動ETF，如今在全球資金規模最大的紐約證交所上市。

兩人在美東時間12日下午4時交易日結束敲下收市鐘，現場響起一片歡呼與掌聲。

陳士駿在敲鐘前的接待儀式簡短表示，難以相信人在這裡，4年前搬到台灣後認識傅冠龍，很快4年過了，站在這裡實在難以置信能夠來到紐約證交所，感到很榮幸。

傅冠龍感謝團隊夥伴，合夥人與出席儀式的使節。他說：「真是太棒了，看到所有人的臉龐，從世界各地飛到這裡，在紐約證交所外看到古典外牆和公司商標，就是棒極了。度雷克進化科技，金融的未來，感謝大家。」

ETF在美國已是發展相當成熟的市場，產品多元，從指數型到個別產業都有相關產品，在資本市場佔比持續提高。高科技成分的ETF近期在AI熱潮帶動下表現亮眼，AI參與的投資策略產品也越來越多，市場競爭激烈。國際機構投資人可以透過這檔ETF參與活躍的台灣AI產業，台灣資金也可投入美國市場。