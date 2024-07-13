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抗衡中國軟實力 澳洲加大投資印太媒體連結

中央社／ 雪梨13日專電

應對中國在太平洋地區文化滲透，澳洲政府今宣布一項新的印太媒體戰略，加大軟實力輸出，包括成立印太媒體基金及增加澳洲內容製作投資，以扶植太平洋地區媒體，並擴展澳洲媒體內容在太平洋島國的覆蓋範圍。

近年來，中國積極擴大在印太地區的媒體影響力，包括資助記者培訓及提供財務支援，引發澳洲的擔憂。

為了應對挑戰，澳洲政府在2020年斥資澳幣1710萬元（約新台幣3億3700萬元），推動一項為期3年的「太平洋澳洲電視」（PacificAus TV）計畫，免費向7個太平洋島國播放澳洲電視節目。

這些節目包括經典肥皂劇「鄰居」（Neighbours）、真人實境秀「廚神當道」（MasterChef）和「澳洲之聲」（The Voice），以及其他連續劇、體育比賽和兒童節目，每年共播放1000小時。

然而，這項計畫也受到批評，批評意見認為，澳洲政府應該更著重扶植太平洋島國當地的新聞媒體，而不是單純播放電視影集。

澳洲政府今宣布新的印太媒體戰略（Indo-PacificBroadcasting Strategy）指出，為使太平洋、東南亞和南亞的媒體機構提供優質的媒體服務，澳洲政府將設立印太媒體基金（Indo-Pacific Media Fund），支持澳聯社（Australian Associated Press）為太平洋地區提供培訓及取得新聞內容。

此外，澳洲政府將在未來5年內向澳洲廣播公司（ABC）投資澳幣4050萬元（約新台幣8.9億元），用於創建新內容，並增加對太平洋、東南亞和南亞媒體合作夥伴的支持，擴大澳洲業務範圍；同時，提供「太平洋澳洲電視」澳幣2840萬元，擴展澳洲商業節目在區域的覆蓋範圍。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）指出，這項戰略將加深澳洲在太平洋、東南亞及南亞的關係，「媒體在提升我們在區域內的聲音及觀點，及強化民主上發揮重大作用」。

台幣 東南亞 澳洲

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